Более 300 евро. Украинцам поступают дополнительные счета в Швейцарии: что с этим делать

Украинским беженцам в Швейцарии приходят счета на оплату радио и телевидения. Этот платеж составляет более 300 евро в год – и эта сумма достаточно ощутима по сравнению с размером социальной помощи.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что делать с этими счетами и можно ли их не оплачивать.
Украинцы в Швейцарии интересуются в соцсетях, что делать, если пришел счет за радио и телевидение. В тематических группах в Facebook беженцы просят других поделиться опытом, как решался этот вопрос.
На что получают следующие ответы:
Большинство беженцев советуют занести счет в социальную службу. Так, к примеру, оплату на себя берет учреждение в кантонах Луцерн и Фрибург.
Украинские беженцы, расселенные в пустые квартиры, обнаруживают в своих почтовых ящиках счета за услуги Serafe – лицензионный сбор за телевидение, сообщала газета Tages-Anzeige.
Оказалось, что украинцы, как и все жители Швейцарии, обязаны оплачивать их. Это примерно 335 франков в семью в год. Счет отправляется автоматически, как только новое домохозяйство заносится в реестр жителей. К примеру, когда кто-то предоставляет беженцам пустую квартиру своего умершего родственника.
Платить должны все, включая и получателей всевозможных социальных пособий, к которым теперь относятся и украинские беженцы.
Представитель Serafe заявил, что одобренный в 2015 году "Закон о радио и телевидении" исключает возможность индивидуального подхода – он един для всех граждан, проживающих в стране.
Впрочем, Serafe согласился разбить оплату на 3 месяца – это более 100 франков в месяц.
Напомним, мы писали, что в Польше вводятся штрафы на сотни злотых в связи с оплатой радио и телевидения.