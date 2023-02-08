Польська залізниця повертає низькі ціни на білети: наскільки подешевшає проїзд

Подорожувати залізницею в Польщі стане дешевше. Залізнична компанія PKP Intercity анонсувала зниження вартості квитків із 1 березня.

На скільки вигідніші стануть поїздки, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сайт компанії.

У березні тарифи повернуться до рівня, який був перед січневим подорожчанням. У зв'язку зі зростанням тарифів на електроенергію, з 11 січня PKP Intercity підвищила ціни на квитки до 17,8%. Таке нововведення викликало критику пасажирів, тому з 1 березня запровадять нижчі ціни.

"Базові ціни на квитки на потяги категорій TLK і IC будуть в середньому на 11% нижчими за чинні, а тарифи на поїзди EIC і EIP знизяться приблизно на 15%. Таким чином ціни повернуться до тих, які діяли до січня", – повідомили у компанії.

Запровадження нижчих цін стало можливе завдяки додатковим оптимізаційним заходам та завдяки збільшенню компенсації за 2023 рік, пояснили в PKP Intercity.

Фото: Поїзд PKP (wikimedia.org)

Зниження вартості проїзду стосується і проїзних Intercity Cards, провозу велосипедів, багажу чи тварин. Різницю між вартістю білетів і проїзних пасажири зможуть повернути.

Водночас пасажирам нагадали, що зекономити можна також під час акцій. У 2022 році акціями та знижками скористалися 25,4 млн пасажирів поїздів перевізника.

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