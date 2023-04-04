У Польщі зробили безлімітними 12 медичних процедур: що лікують безкоштовно

Українські біженці в Польщі отримали доступ до безкоштовної медицини нарівні з поляками. Йдеться про лікування у державних закладах в рамках фінансування Національного фонду здоров’я.
Із квітня 12 безкоштовних процедур у медичних закладах стали безлімітними, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.
З 1 квітня набуло чинності розпорядження міністра охорони здоров'я про перелік із 12 медичних процедур, які надаватимуться пацієнтам безкоштовно в рамках фінансування NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) безлімітно.
Це нововведення полегшать лікування пацієнтів із серйозними захворюваннями. У переліку з 12 процедур, які можна буде лікувати безкоштовно без обмежень:
Національний фонд здоров’я (NFZ) в Польщі дає право пацієнтам на безкоштовні обстеження й аналізи, призначені сімейним лікарем.
Нагадаємо, ми писали, за що українці критикують і хвалять медицину в Німеччині.
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