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У Польщі зробили безлімітними 12 медичних процедур: що лікують безкоштовно

Фото: Медичний заклад у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці в Польщі отримали доступ до безкоштовної медицини нарівні з поляками. Йдеться про лікування у державних закладах в рамках фінансування Національного фонду здоров’я.

Із квітня 12 безкоштовних процедур у медичних закладах стали безлімітними, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

З 1 квітня набуло чинності розпорядження міністра охорони здоров'я про перелік із 12 медичних процедур, які надаватимуться пацієнтам безкоштовно в рамках фінансування NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) безлімітно.

Це нововведення полегшать лікування пацієнтів із серйозними захворюваннями. У переліку з 12 процедур, які можна буде лікувати безкоштовно без обмежень:

  • імплантація, переміщення або заміна вагусного стимулятора;
  • лікування захворювань слуху імплантаційними слуховими протезами;
  • лікування глаукоми;
  • лікування інсульту в інсультному відділенні;
  • парентеральне харчування в домашніх умовах;
  • лікування цукрового діабету з використанням інсулінової помпи у дорослих віком 18-26 років;
  • імплантація або заміна гідравлічного сфінктера уретри;
  • ендоваскулярне лікування аневризми аорти (грудної, черевно-грудної та черевної аорти, аневризм аорти із залученням чревної та ниркової артерій);
  • судинний доступ при замісній нирковій терапії;
  • процедури вітректомії;
  • імплантація баклофенової помпи при лікуванні резистентної спастичності;
  • комплексна амбулаторна спеціалізована допомога особам з хронічними захворюваннями.

Фото: Біженці мають право на безкоштовну медицину (gettyimages.com)

Національний фонд здоров’я (NFZ) в Польщі дає право пацієнтам на безкоштовні обстеження й аналізи, призначені сімейним лікарем.

Нагадаємо, ми писали, за що українці критикують і хвалять медицину в Німеччині.

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