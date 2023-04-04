В Польше сделали безлимитными 12 медицинских процедур: что лечат бесплатно

Украинские беженцы в Польше получили доступ к бесплатной медицине наравне с поляками. Речь идет о лечении в государственных учреждениях в рамках финансирования Национального фонда здоровья.

С апреля 12 бесплатных процедур в медицинских учреждениях стали безлимитными, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

С 1 апреля вступило в силу распоряжение министра здравоохранения о перечне из 12 медицинских процедур, которые будут предоставляться пациентам бесплатно в рамках финансирования NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) безлимитно.

Это нововведение облегчит лечение пациентов с серьезными заболеваниями. В списке из 12 процедур, которые можно будет лечить бесплатно без ограничений:

имплантация, перемещение или замена вагусного стимулятора;

лечение заболеваний слуха имплантационными слуховыми протезами;

лечение глаукомы;

лечение инсульта в инсультном отделении;

парентеральное питание в домашних условиях;

лечение сахарного диабета с использованием инсулиновой помпы у взрослых 18-26 лет;

имплантация или замена гидравлического сфинктера уретры;

эндоваскулярное лечение аневризмы аорты (грудной, брюшно-грудной и брюшной аорты, аневризм аорты с привлечением чревной и почечной артерий);

сосудистый доступ при заместительной почечной терапии;

процедуры витректомии;

имплантация баклофеновой помпы при лечении резистентной спастичности;

комплексная амбулаторная специализированная помощь для лиц с хроническими заболеваниями.

Фото: Беженцы имеют право на бесплатную медицину (gettyimages.com)

Национальный фонд здоровья (NFZ) в Польше дает право пациентам на бесплатные обследования и анализы, назначенные семейным врачом.

Напомним, мы писали, за что украинцы критикуют и хвалят медицину в Германии.

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