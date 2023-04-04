В Польше сделали безлимитными 12 медицинских процедур: что лечат бесплатно

Украинские беженцы в Польше получили доступ к бесплатной медицине наравне с поляками. Речь идет о лечении в государственных учреждениях в рамках финансирования Национального фонда здоровья.
С апреля 12 бесплатных процедур в медицинских учреждениях стали безлимитными, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.
С 1 апреля вступило в силу распоряжение министра здравоохранения о перечне из 12 медицинских процедур, которые будут предоставляться пациентам бесплатно в рамках финансирования NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) безлимитно.
Это нововведение облегчит лечение пациентов с серьезными заболеваниями. В списке из 12 процедур, которые можно будет лечить бесплатно без ограничений:
Национальный фонд здоровья (NFZ) в Польше дает право пациентам на бесплатные обследования и анализы, назначенные семейным врачом.
Напомним, мы писали, за что украинцы критикуют и хвалят медицину в Германии.
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