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В Польше сделали безлимитными 12 медицинских процедур: что лечат бесплатно

Фото: Медицинское учреждение в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Польше получили доступ к бесплатной медицине наравне с поляками. Речь идет о лечении в государственных учреждениях в рамках финансирования Национального фонда здоровья.

С апреля 12 бесплатных процедур в медицинских учреждениях стали безлимитными, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

С 1 апреля вступило в силу распоряжение министра здравоохранения о перечне из 12 медицинских процедур, которые будут предоставляться пациентам бесплатно в рамках финансирования NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) безлимитно.

Это нововведение облегчит лечение пациентов с серьезными заболеваниями. В списке из 12 процедур, которые можно будет лечить бесплатно без ограничений:

  • имплантация, перемещение или замена вагусного стимулятора;
  • лечение заболеваний слуха имплантационными слуховыми протезами;
  • лечение глаукомы;
  • лечение инсульта в инсультном отделении;
  • парентеральное питание в домашних условиях;
  • лечение сахарного диабета с использованием инсулиновой помпы у взрослых 18-26 лет;
  • имплантация или замена гидравлического сфинктера уретры;
  • эндоваскулярное лечение аневризмы аорты (грудной, брюшно-грудной и брюшной аорты, аневризм аорты с привлечением чревной и почечной артерий);
  • сосудистый доступ при заместительной почечной терапии;
  • процедуры витректомии;
  • имплантация баклофеновой помпы при лечении резистентной спастичности;
  • комплексная амбулаторная специализированная помощь для лиц с хроническими заболеваниями.

Фото: Беженцы имеют право на бесплатную медицину (gettyimages.com)

Национальный фонд здоровья (NFZ) в Польше дает право пациентам на бесплатные обследования и анализы, назначенные семейным врачом.

Напомним, мы писали, за что украинцы критикуют и хвалят медицину в Германии.

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