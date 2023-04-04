ua ru
Вт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі зробили безлімітними 12 медичних процедур: що лікують безкоштовно

Новость на русском →
Вівторок 04 квітня 2023 17:56
У Польщі зробили безлімітними 12 медичних процедур: що лікують безкоштовно Фото: Медичний заклад у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці в Польщі отримали доступ до безкоштовної медицини нарівні з поляками. Йдеться про лікування у державних закладах в рамках фінансування Національного фонду здоров’я.

Із квітня 12 безкоштовних процедур у медичних закладах стали безлімітними, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

З 1 квітня набуло чинності розпорядження міністра охорони здоров'я про перелік із 12 медичних процедур, які надаватимуться пацієнтам безкоштовно в рамках фінансування NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) безлімітно.

Це нововведення полегшать лікування пацієнтів із серйозними захворюваннями. У переліку з 12 процедур, які можна буде лікувати безкоштовно без обмежень:

  • імплантація, переміщення або заміна вагусного стимулятора;
  • лікування захворювань слуху імплантаційними слуховими протезами;
  • лікування глаукоми;
  • лікування інсульту в інсультному відділенні;
  • парентеральне харчування в домашніх умовах;
  • лікування цукрового діабету з використанням інсулінової помпи у дорослих віком 18-26 років;
  • імплантація або заміна гідравлічного сфінктера уретри;
  • ендоваскулярне лікування аневризми аорти (грудної, черевно-грудної та черевної аорти, аневризм аорти із залученням чревної та ниркової артерій);
  • судинний доступ при замісній нирковій терапії;
  • процедури вітректомії;
  • імплантація баклофенової помпи при лікуванні резистентної спастичності;
  • комплексна амбулаторна спеціалізована допомога особам з хронічними захворюваннями.

У Польщі зробили безлімітними 12 медичних процедур: що лікують безкоштовноФото: Біженці мають право на безкоштовну медицину (gettyimages.com)

Національний фонд здоров’я (NFZ) в Польщі дає право пацієнтам на безкоштовні обстеження й аналізи, призначені сімейним лікарем.

Нагадаємо, ми писали, за що українці критикують і хвалять медицину в Німеччині.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща медицинская помощь
Відпочинок в Україні
Точки зору
Наталія Будянська
"Вік не має ставити життя на паузу". Як українські пенсіонери стали студентами у Словаччині
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Ирина Савіна
Де українцям можна оформити документи за кордоном: відділення, послуги та ціни
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Наталія Рудніченко
"Паризький синдром" української переселенки. Чому я не захотіла жити в Парижі
Наталія Рудніченко
спеціально для РБК-Україна
Олег Васильєв
Від 230 гривень. Топ найбюджетніших поїздів до Карпат з різних міст України
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору