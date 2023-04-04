ua ru
Вт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Польше сделали безлимитными 12 медицинских процедур: что лечат бесплатно

Новина українською →
Вторник 04 апреля 2023 17:56
В Польше сделали безлимитными 12 медицинских процедур: что лечат бесплатно Фото: Медицинское учреждение в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Польше получили доступ к бесплатной медицине наравне с поляками. Речь идет о лечении в государственных учреждениях в рамках финансирования Национального фонда здоровья.

С апреля 12 бесплатных процедур в медицинских учреждениях стали безлимитными, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

С 1 апреля вступило в силу распоряжение министра здравоохранения о перечне из 12 медицинских процедур, которые будут предоставляться пациентам бесплатно в рамках финансирования NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) безлимитно.

Это нововведение облегчит лечение пациентов с серьезными заболеваниями. В списке из 12 процедур, которые можно будет лечить бесплатно без ограничений:

  • имплантация, перемещение или замена вагусного стимулятора;
  • лечение заболеваний слуха имплантационными слуховыми протезами;
  • лечение глаукомы;
  • лечение инсульта в инсультном отделении;
  • парентеральное питание в домашних условиях;
  • лечение сахарного диабета с использованием инсулиновой помпы у взрослых 18-26 лет;
  • имплантация или замена гидравлического сфинктера уретры;
  • эндоваскулярное лечение аневризмы аорты (грудной, брюшно-грудной и брюшной аорты, аневризм аорты с привлечением чревной и почечной артерий);
  • сосудистый доступ при заместительной почечной терапии;
  • процедуры витректомии;
  • имплантация баклофеновой помпы при лечении резистентной спастичности;
  • комплексная амбулаторная специализированная помощь для лиц с хроническими заболеваниями.

В Польше сделали безлимитными 12 медицинских процедур: что лечат бесплатноФото: Беженцы имеют право на бесплатную медицину (gettyimages.com)

Национальный фонд здоровья (NFZ) в Польше дает право пациентам на бесплатные обследования и анализы, назначенные семейным врачом.

Напомним, мы писали, за что украинцы критикуют и хвалят медицину в Германии.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша медицинская помощь
Отдых в Украине
Мнения
Наталья Будянская
"Возраст не должен ставить жизнь на паузу". Как украинские пенсионеры стали студентами в Словакии
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Ирина Савина
Где украинцам можно оформить документы за границей: отделения, услуги и цены
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Наталья Рудниченко
"Парижский синдром" украинской переселенки. Почему я не захотела жить в Париже
Наталья Рудниченко
специально для РБК-Украина
Олег Васильев
От 230 гривен. Топ самых бюджетных поездов в Карпаты из разных городов Украины
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Все мнения