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У Польщі змінять розмір виплат для українців: як подати заявку

Понеділок 04 грудня 2023 17:22
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У Польщі змінять розмір виплат для українців: як подати заявку Фото: Українські біженці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Із 1 січня 2024 року у Польщі зміниться розмір виплат, які українці отримують на дітей. Щомісячну допомогу "500+" збільшать до 800 злотих на місяць.

Які правила оформлення цих виплат, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrayina.pl.

Українські біженці у Польщі мають право на отримання щомісячної виплати на кожну неповнолітню дитину у розмірі 500 злотих (4575 грн). Із нового року ця соціальна допомога зросте для всіх отримувачів до 800 злотих (7320 грн). Гроші виплачуються на дітей до 18 років.

Тим українцям, які вже отримують ці "дитячі" виплати, подавати додаткову заяву не потрібну. Всім отримувачам Управління соціального страхування (ZUS) допомогу перерахує автоматично. Всі інші виплати для сімей залишаться без змін.

Водночас із 1 лютого розпочнеться прийом заявок на призначення допомоги по догляду за дитиною на період з 1 червня 2024 року по 31 травня 2025 року.

Українці, які вперше оформлюватимуть соціальну допомогу "800+", мають відповідати вимогам: легально перебувати у Польщі та виховувати неповнолітню дитину. Треба мати:

  • ідентифікаційний номер PESEL (заявника і дитини);
  • адресу електронної пошти;
  • номер телефону польського оператора;
  • номер банківського рахунку в Польщі.

Зараз заяву на виплати "500+" ("800+") подають лише онлайн. Можна скористатися одним зі способів:

  • мобільний додаток mZUS;
  • портал електронних послуг ЗУС (PUE ZUS);
  • портал Emp@tia;
  • електронний банкінг, який співпрацює із ZUS.

У ZUS можуть запросити додаткові документи. Наприклад, документ, що підтверджує легальність перебування та доступ до ринку праці в Польщі, якщо дорослий прибув до Польщі до 24 лютого 2022 року, а дитина після початку війни (наприклад – дозвіл на тимчасове проживання "карту побиту"). Або рішення суду про призначення заявника тимчасовим опікуном дитини.

Гроші надійдуть на польський банківський рахунок, який буде вказано в заяві до ZUS.

Водночас, українцям слід врахувати, що виплати "500+" призупиняють відразу після виїзду за межі Польщі навіть на декілька днів. Після повернення доводиться їх поновлювати.

Нагадаємо, ми писали, що у польському уряді припускали, що фінансову допомогу біженцям із України можуть скасувати у першому кварталі 2024 року. Поточні положення в законі досі не продовжені.

Також ми розповідали, як влаштувалися українські біженці у Польщі. Міжнародна організація з міграції дослідила, де живуть та як працюють українці.

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