В Польше изменят размер выплат для украинцев: как подать заявку

С 1 января 2024 года в Польше изменится размер выплат, которые украинцы получают на детей. Ежемесячное пособие "500+" увеличат до 800 злотых в месяц.

Какие правила оформления этих выплат, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.

Украинские беженцы в Польше имеют право на ежемесячную выплату на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 500 злотых (4575 грн). С нового года эта социальная помощь вырастет для всех получателей до 800 злотых (7320 грн). Деньги выплачиваются на детей до 18 лет.

Тем украинцам, которые уже получают эти "детские" выплаты, подавать дополнительное заявление не нужно. Всем получателям Управления социального страхования (ZUS) помощь перечислит автоматически. Все остальные выплаты для семей останутся без изменений.

В то же время, с 1 февраля начнется прием заявок на назначение пособия по уходу за ребенком на период с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года.

Украинцы, впервые оформляющие социальную помощь "800+", должны отвечать требованиям: легально находиться в Польше и воспитывать несовершеннолетнего ребенка. Надо иметь:

идентификационный номер PESEL (заявителя и ребенка);

адрес электронной почты;

номер телефона польского оператора;

номер банковского счета в Польше

Сейчас заявление на выплаты "500+" ("800+") подается только онлайн. Можно воспользоваться одним из способов:

мобильное приложение mZUS;

портал электронных услуг ЗУС (PUE ZUS);

портал Emp@tia;

электронный банкинг, сотрудничающий с ZUS.

В ZUS могут запросить дополнительные документы. К примеру, документ, подтверждающий легальность пребывания и доступ к рынку труда в Польше, если взрослый прибыл в Польшу до 24 февраля 2022 года, а ребенок после начала войны (например – разрешение на временное проживание "карту избитую"). Или решение суда о назначении заявителя временным опекуном ребенка.

Деньги поступят на польский банковский счет, который будет указан в заявлении в ZUS.

В то же время украинцам следует учесть, что выплаты "500+" приостанавливают сразу после выезда за пределы Польши даже на несколько дней. По возвращении приходится их возобновлять.

Напомним, мы писали, что в польском правительстве предполагали, что финансовую помощь беженцам из Украины могут отменить в первом квартале 2024 года. Текущие положения в законе до сих пор не продлены.

Также мы рассказывали, как устроились украинские беженцы в Польше. Международная организация по миграции исследовала, где живут и как работают украинцы.

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