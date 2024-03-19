В Польше подорожают основные продукты питания: как вырастут цены
В апреле в Польше поднимутся цены на основные продукты питания. Это связано с отменой налоговых льгот.
Какие продукты станут более дорогими и насколько вырастут цены, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на inpoland.net.pl.
Правительство Польши приняло решение не продлевать действие нулевой ставки VAT (НДС) для базовых пищевых продуктов. До февраля 2022 года действовала ставка VAT в 5%.
Поэтому с апреля в польских магазинах станут дороже следующие продукты:
- молочные продукты;
- яйца;
- мясо, мясные изделия и субпродукты;
- овощи и съедобные корнеплоды;
- рыба и морепродукты;
- замороженный картофель, овощи и фрукты.
Также вырастут цены на минеральные и газированные воды, с добавлением сахара или других подсластителей, фрукты с зернами или косточками, лесные и грецкие орехи, натуральный мед, фруктовые и овощные соки, мороженое, смеси для детского питания.
Не обойдет подорожание и масло и масло – жиры и смеси жиров из продуктов растительного или животного происхождения. Еще супы и специи.
В то же время, ожидается, что рост цен составит более 5%, ведь на продукты питания приходится 27% ежемесячных расходов поляков.
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