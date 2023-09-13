Як відновити статус UKR у Польщі після перетину кордону: алгоритм дій

Українським біженцям у Польщі щоразу після виїзду з країни треба поновлювати статус тимчасового захисту. Це правило діє навіть при нетривалій поїздці до України.

Що треба зробити, щоб поновити статус UKR у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrayina.pl.

Поновлювати статус треба щоразу після перетину кордону

У Польщі перебувають майже 1 млн біженців із України, які отримали статус тимчасового захисту, оформивши ідентифікаційний номер PESEL із позначкою UKR. Цей статус дозволяє отримувати виплати на дітей та інші пільги, наприклад, безкоштовні медичні послуги у державних закладах.

Втрата статусу UKR має відбуватися після 30 днів відсутності у Польщі. Виїзд фіксує Прикордонна служба та передає інформацію до Управління соціального страхування (ZUS), яке анулює виплати. Саме через припинення грошової допомоги на дітей (500 злотих щомісяця – приблизно 4233 грн) біженці найчастіше дізнаються про втрату тимчасового захисту.

Водночас українці у Польщі стали масово скаржитися на ануляцію їхнього статусу UKR навіть за умови нетривалого виїзду до України чи до іншої країни.

Кожного разу після повернення до Польщі українським біженцям треба поновлювати статус тимчасового захисту.

Відразу після виїзду з Польщі навіть на один день в українців блокують виплати, тому щоразу після повернення треба виконати низку важливих формальностей. Про це раніше заявляла заступниця міністра сім'ї та соціальної політики Барбара Соха.

Фото: Перетин кордону Польщі (twitter.com/Straz_Graniczna)

Що треба зробити при поверненні до Польщі

Щоб не втратити статус UKR, українські біженці мають при кожному в'їзді до Польщі вказувати метою в'їзду евакуацію через військові дії на території України та пред'являти електронний документ diia.pl, пояснював раніше уповноважений у справах біженців з України Павел Шефернакер.

Це необхідна дія незалежно від тривалості перебування в Україні. Тоді повторне надання статусу UKR відбувається автоматично.

Якщо іноземець не вказує метою в'їзду втечу від війни, у системах Прикордонної служби це фіксується як звичайний перетин кордону, наприклад, у туристичних цілях.

Водночас Прикордонна служба не має телеінформаційних механізмів, які дозволяють отримати статус UKR без фіксації перетину кордону Польщі. Вони спрацьовують лише при перевищенні 30 днів перебування за межами країни. Це означає, що при поверненні з України для збереження статусу UKR необхідно перетинати лише польський кордон.

При поверненні через інший кордон статус можна відновити, якщо подати повторну заявку на номер PESEL. Оновлення статусу UKR здійснює компетентний орган виконавчої влади гміни. У наданні статусу PESEL UKR відмовлять, якщо людина мала тимчасовий захист в іншій країні ЄС.

Фото: Поновлювати статус треба щоразу після виїзду з Польщі (gettyimages.com)

Як відновити статус UKR після перетину кордону

Якщо людина при в'їзді до Польщі не виконала усі формальності для збереження статусу UKR, необхідно буде звернутися до коменданта прикордонної служби на пункті пропуску, через який вона поверталася з України.

На адресу електронної пошти підрозділу слід надіслати листа з проханням змінити дані в журналі прикордонної служби та відновити законність перебування. Перелік електронних адрес доступний на сайті Прикордонної служби.

Після цього слід звернутися до ZUS (на гарячу лінію чи у будь-яке відділенні) та повідомити, що на прикордонний пункт пропуску був надісланий такий лист.

Нагадаємо, ми писали, що ставлення поляків до українських біженців погіршується.

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