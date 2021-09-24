Первые чартеры и полмиллиона бесплатных виз: как и когда Индия откроет границы для туристов

Индия собирается возобновлять туризм после полутора лет закрытых из-за пандемии границ. До 30 сентября истекает срок запрета на туристические визиты в страну, и власти собираются объявить о новом решении в ближайшие десять дней.

Первым 500 000 туристов планируют выдать бесплатные визы, чтобы простимулировать восстановление отрасли туризма, гостеприимства и авиации после долгого периода жестких пандемических ограничений в стране.

Кто получит бесплатные визы

Согласно заявлениям властей страны, бесплатные визы для туристов будут выдавать до 31 марта 2022 года, или пока они не закончатся. Как быстро исчерпается полумиллионный запас виз в стране, которая бьет рекорды по заболеваемости COVID варианта "Дельта", предугадать сложно. Впрочем, местные власти надеются на силу вакцинации – среди местного населения вакцину получили уже 80 миллионов человек.

Ожидается, что безвизовый режим будет стимулировать поездки "краткосрочных" туристов, которые снова начнут ездить в Индию. В 2019 году страну посетили более 10,9 миллиона иностранных туристов, которые принесли бюджету более 30 миллиардов долларов.

Сообщается, что выдача бесплатных виз будет стоить казне Индии 100 млн долларов.

Стоимость месячной электронной туристической визы зависит от страны, но составляет, как правило, около 25 долларов. Цена же за годовую многократную визу для туристов составляет около 40 долларов. Выдача таких виз приостановлена ​​с марта 2020 года, как и регулярное авиасообщение.

Фото: Индия будет выдавать бесплатные визы для туристов до 31 марта 2022 года (unsplash.com/shubham-aman)

Представители министерства внутренних дел заявили, что четкие условия въезда туристов еще обсуждаются. Предварительно рассматриваются варианты о том, что допустят только вакцинированных путешественников и только из стран, которые не попадут в красный список из-за ситуации с COVID-19.

Также ожидается, что открытие будет поэтапным, чтобы увидеть реакцию и последствия такого решения. Очевидно, что в Индии могут применить "пробную" модель туризма, как например, на Шри-Ланке и в Таиланде.

Страна разрешит чартерные рейсы с условием вакцинации

Привитым иностранным туристам разрешат посещать Индию чартерными рейсами. Впрочем, крупные игроки туристического рынка Индии высказываются за возобновление регулярных рейсов для международных путешественников, пишет business-standard.com.

"Разрешение на приезд иностранных туристов с продлением запрета на регулярные рейсы не принесет никакой пользы. Мы поддерживаем связь с нашими зарубежными торговыми партнерами, и мы можем ожидать хорошего спроса в зимний сезон, если решение будет объявлено сейчас", — отметил глава местного туроператора Stic Travels Субхаш Гоял.

Фото: Туристам, прошедшим вакцинацию, разрешат лететь в страну чартерными рейсами (wikipedia.org)

Премьер-министр Нарендра Моди сказал, что быстрые темпы вакцинации помогут таким зависимым от туризма штатам, как Гоа, открыться быстро и безопасно.

"Индия уделяет большое внимание штатам, связанным с туристическим сектором, в своей кампании вакцинации. Очень важно, чтобы наши туристические направления открылись как можно раньше. В разгар всех этих усилий 100-процентная вакцинация в Гоа становится особенно важной", — сказал он, обращаясь к медработникам в Гоа.

На грани краха. Как пострадал туризм в Индии за время пандемии

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, в 2019 году темпы роста вклада Индии в ВВП от путешествий и туризма (4,9%) были третьими по величине в мире. На долю сектора приходилось 6,9% ВВП, и в нем работало 8,8% от общей численности рабочей силы в Индии.

Позже, когда началась пандемия, Министерство туризма сообщило страны о снижении числа внутренних туристических посещений на 73,7% (в годовом исчислении), а Иммиграционное бюро сообщило о снижении на 75% числа иностранных туристов в 2020 году. Отчет Национального совета прикладных экономических исследований (NCAER) подтверждает, что за первые три квартала 2020 года работу потеряли около 21,5 миллиона людей в стране.

Также, по оценкам Национальной ресторанной ассоциации Индии, с марта 2020 года в стране закрылось почти 40% ресторанов.

"Многие предприятия, в том числе гостиничные операторы, туроператоры и гиды, балансируют на грани краха. По сравнению с исходным уровнем в туристическом секторе, было занято только 7,3% от общей рабочей силы Индии, а его вклад в ВВП был сокращен до 4,7% в 2020 году", — говорится в отчете WTTC 2021 Research Report.

Тем не менее в последнее время местные жители получили возможность путешествовать внутри страны, и ситуация понемногу налаживается.

Фото: Гоа - один из ключевых штатов Индии по туризму (unsplash.com/sumit-sourav)

Один из ключевых для туризма штатов Индии - Гоа. В августе 2021 года министр науки и технологий штата Майкл Лобо заявлял, что сектор путешествий и туризма в штате значительно страдает из-за того, что въезд иностранным туристам до сих пор ограничен.

Чиновник также подчеркнул, что "вся страна страдает от COVID-19, нам нужно набраться терпения, мы будем ждать туристов на Гоа с отрицательным результатом ПЦР-теста или с сертификатом о вакцинации и тестом на антиген, когда они приедут".

После спада приездов туристов за последний год многие предприятия штата понесли большие убытки. Работодатели ждут субсидии от правительства Гоа, поскольку количество бронирований на курорты было чуть ли не нулевым.

"Бизнес идет плохо, люди борются. Бизнес возобновится, как только приедут туристы. Но люди напуганы и не решаются приехать", — сказал изданию один из местных ресторанных менеджеров.

Ранее в этом году на Гоа поприветствовали решение министра иностранных дел Нирмала Ситхарамана предоставить финансовую помощь туристическому сектору штата в условиях пандемии.

Будет ли популярным Гоа у украинцев

Гоа - штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов страны по площади, бывшая португальская колония в Индии. Столица - Панаджи, крупнейший город - Васко-да-Гама.

Туристы ценят Гоа за особенно красивые пейзажи тропической природы и возможность окунуться в аутентичную культуру.

Видео: Пейзажи Гоа (youtube.com/Dmitry Antonov Production)

Вместе с тем Гоа - не слишком популярное направление среди украинских туристов на протяжении последних лет, рассказывает РБК-Украина Олег Кулик, директор сети туристических агентств "Поехали с нами".

"Зимой украинцы предпочитают Египет (в структуре продаж это направление занимает около 70%), Эмираты (около 10%), до закрытия границ примерно такая же путешествовала на автобусах в Европу", — говорит он.

Среди экзотических стран, куда довольно долго лететь, до пандемии были наиболее популярны Таиланд, Шри-Ланка – они составляли около 2-3 % продаж туров у компании, добавляет Олег Кулик.

"Остальные - Бали, Доминикана, Куба, Мексика, Мальдивы, Индия - все вместе занимали не больше 0,5% туров. Это связано со стоимостью перелетов. Поэтому, если Гоа и откроется, то много туристов туда не полетят. Разве что не будет альтернативы", — отмечает специалист.

Отметим, ранее сообщалось, почему стоит запланировать поездку в Самарканд осенью.

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