Покупки у неділю. У Польщі готують важливі зміни у роботі магазинів

Одна з особливостей життя у Польщі, яка дивує українців – закриті у неділю магазини та супермаркети. У Сеймі зареєстрували законопроект, щоб дозволити торгівлю у цей вихідний.

Які зміни в роботі магазинів можуть ухвалити в Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Представники політичного руху Polska 2050, які розробили законопроект про торгові неділі, зазначають, що це буде компромісне рішення між людьми, які хочуть робити покупки по неділях, та працівниками торговлі.

У проекті закону пропонується оплачувати роботу працівників магазинів у неділю за подвійною ставкою. Також їхні права на відпочинок мають бути дотримані за рахунок вихідного дня у найближчі 6 днів до чи після неділі, коли їм треба буде вийти на роботу. Якщо працівник не зможе скористатися цією нормою, то йому мають надати вихідний до кінця розрахункового періоду.

За словами авторів законопроекту, запровадження двох торгових неділь на місяць збільшить виручку магазинів на 4%. Також робота магазинів у додаткові вихідні дні дозволить скоротити кількість змарнованих харчових продуктів.

Зазначається, що запропоновані зміни є відповіддю на потреби жителів невеликих населених пунктів. Людям часто доводиться брати відгули упродовж тижня, щоб поїхати за покупками в магазини за кілька десятків кілометрів від їхнього місця проживання.

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