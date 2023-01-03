Поки війна. Як українцям легально проживати в Туреччині у 2023 році

Українці, які поїхали в Туреччину через війну в Україні, можуть залишитися там на тривалий термін, якщо оформлять посвідку на проживання.

Які є варіанти легалізації свого перебування та як можна оформити документи, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на VisitUkraine.today.

Які статуси дають українцям право перебувати в Туреччині

Як туристи українці можуть легально перебувати у Туреччині до 90 діб - за безвізовим режимом не потрібно додаткових документів.

Перебувати у Туреччині довший час можна після оформлення одного зі дозволів на проживання. Загалом для українських біженців підходять три статуси:

туристична посвідка на проживання, яку українцям видають на 2 роки, без права на працевлаштування;

гуманітарна посвідка на проживання на 1 рік, яка також не дає права працювати;

статус міжнародного захисту (біженця) на 1 рік з обмеженням права виїзду, але дозволом працювати через 6 місяців.

Якщо є плани залишитися в Туреччині жити після війни, то постійно проживати можна або із посвідкою на постійне проживання, або отримавши турецьке громадянство.

Фото: Українці в Анталії (facebook.com/ukrainianconsulateantalya)

Посвідку на постійне проживання не треба продовжувати

Цей вид дозволу на проживання в Туреччині видається один раз на все життя, його не потрібно продовжувати, як в Україні.

Посвідку на постійне проживання можна отримати, якщо перед тим проживати в Туреччині від 3 до 8 із тимчасовою посвідкою на проживання. Тільки після цього можна подавати документи на постійний дозвіл.

Тимчасовий документ має назву Ikamet. Ікамет видають на 5 років і його необхідно періодично продовжувати.

Умови отримання посвідки на постійне проживання в Туреччині такі:

шлюб із громадянином Туреччини;

возз’єднання сім’ї – резидент або громадянин Туреччини може подати документи на возз’єднання з близькими родичами (діти, фінансово залежні батьки, брати та сестри, чоловік чи дружина);

придбання нерухомості в Туреччині;

легальне працевлаштування або відкриття бізнесу;

здобуття вищої освіти у Туреччині;

Щоб отримати посвідку на постійне проживання, треба безперервно проживати на території Туреччини 8 років. За умови шлюбу з громадянином Туреччини цей термін складає 3 роки.

Якщо людина із тимчасовою посвідкою проживала у Туреччині рік, але виїхала на місяць – відлік восьмирічного терміну піде наново, з моменту повернення до Туреччини.

Фото: Українці в Туреччині (facebook.com/ukrainianconsulateantalya)

Громадянство Туреччини – після 5 років проживання

Стати громадянином Туреччини можна швидше – після 5 років легального проживання на території держави. Але є складна умова: треба вивчити історію та мову. При цьому в країні дозволене подвійне громадянство.

Отримати громадянство Туреччини за 6-8 місяців можна, якщо зробити інвестиції на суму щонайменше 400 тисяч доларів.

Як для отримання посвідки на проживання, так і для отримання громадянства потрібно мати стабільний дохід, щоб забезпечити власні потреби та потреби сім'ї, мати медичне страхування, не загрожувати національній безпеці та бути законослухняним.

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