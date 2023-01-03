Пока война. Как украинцам легально проживать в Турции в 2023 году

Украинцы, выехавшие в Турцию из-за войны в Украине, могут остаться там на длительный срок, если оформят вид на жительство.

Какие есть варианты легализации своего пребывания и как можно оформить документы, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на VisitUkraine.today.

Какие статусы дают украинцам право находиться в Турции

Как туристы украинцы могут легально находиться в Турции до 90 суток – по безвизовому режиму не требуется дополнительных документов.

Находиться в Турции дольше можно после оформления одного из разрешений на проживание. Для украинских беженцев подходят три статуса:

туристический вид на жительство, который украинцам выдают на 2 года, без права на трудоустройство;

гуманитарный вид на жительство на 1 год, который также не дает права работать;

статус международной защиты (беженца) на 1 год с ограничением права выезда, но разрешением работать через 6 месяцев.

Если есть планы остаться в Турции после войны, то постоянно проживать можно либо с видом на постоянное жительство, либо получив турецкое гражданство.

Фото: Украинцы в Анталии (facebook.com/ukrainianconsulateantalya)

Вид на постоянное проживание не нужно продолжать

Этот вид разрешения на проживание в Турции выдается один раз на всю жизнь, его не нужно продлевать, как в Украине.

Вид на постоянное жительство можно получить, если перед тем проживать в Турции от 3 до 8 с временным видом на жительство. Только после этого можно подавать документы на постоянное разрешение.

Временный документ называется Ikamet. Икамет выдают на 5 лет, и его необходимо периодически продлевать.

Условия получения вида на постоянное жительство в Турции такие:

брак с гражданином Турции;

воссоединение семьи – резидент или гражданин Турции может подать документы на воссоединение с близкими родственниками (дети, финансово зависимые родители, братья и сестры, муж или жена);

приобретение недвижимости в Турции;

легальное трудоустройство или открытие бизнеса;

получение высшего образования в Турции;

Чтобы получить вид на постоянное жительство, нужно непрерывно проживать на территории Турции 8 лет. При браке с гражданином Турции этот срок составляет 3 года.

Если человек с временным видом проживал в Турции год, но выехал на месяц – отсчет восьмилетнего срока пойдет заново, с момента возвращения в Турцию.

Фото: Украинцы в Турции (facebook.com/ukrainianconsulateantalya)

Гражданство Турции – после 5 лет проживания

Стать гражданином Турции можно быстрее – после 5 лет легального проживания на территории государства. Но есть сложное условие: нужно выучить историю и язык. При этом в стране разрешено двойное гражданство.

Получить гражданство Турции за 6-8 месяцев можно, если сделать инвестиции на сумму не менее 400 тысяч долларов.

Как для получения вида на жительство, так и для получения гражданства нужно иметь стабильный доход, чтобы обеспечить собственные нужды и нужды семьи, иметь медицинское страхование, не угрожать национальной безопасности и быть законопослушным.

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