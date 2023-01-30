ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пока до марта. Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев

Новина українською →
Понедельник 30 января 2023 14:32
Пока до марта. Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев Фото: Украинские беженцы в Италии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство Италии продлило срок временной защиты украинских беженцев до 3 марта 2023 года. Всего с начала войны в страну прибыли 170 тысяч украинцев.

На какую поддержку еще могут рассчитывать украинцы в Италии, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

По данным Еврокомиссии, люди, спасающиеся от войны в Украине, могут продолжать обращаться за временной защитой в Италии до этой даты. Те, кто подал заявку с 30 сентября 2022 года, также могут обратиться за финансовой поддержкой.

Денежная помощь составляет 300 евро в месяц на каждого члена семьи на срок до 3 месяцев. На выплаты можно подать заявку до 3 марта 2023 года на сайте.

"Родителям детей в возрасте до 18 лет предоставляется доплата в размере 150 евро в месяц на каждого ребенка. Для того, чтобы получить это финансирование, заявители должны проживать в отдельном жилье (не в государственном) не менее десяти дней в месяце", – говорится в сообщении.

Пока до марта. Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев

Фото: Украинские беженцы должны продлевать разрешение на проживание (gettyimages.com)

Согласно действующему постановлению, разрешения не временное проживание беженцев в Италии нужно продлевать каждые 6 месяцев – для этого нужно лично обращаться в местные квестуры (местные полицейские управления).

Ожидается, что продление срока временной защиты до 2024 года правительство примет по примеру других стран ЕС и что в ближашее время власти выдадут указ о соответствующей процедуре для украинских беженцев.

Напомним, мы писали, какие страны уже продлили временную защиту украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Помощь Украине
Отдых в Украине
Мнения
Игорь Чудовский
Легальный способ. Кого из мужчин выпускают за границу по базе "Шлях" и как это работает
Игорь Чудовский
управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры"
Виталий Сокуренко
Штрафы и сроки пребывания. Как заехать в Польшу на авто с украинской регистрацией
Виталий Сокуренко
адвокат адвокатского объединения Legal Strategy
Антон Тараненко
Год, все изменивший навсегда. Существует ли туризм в Украине во время войны
Антон Тараненко
глава правления VisitUkraine.Today
Катерина Анищенко
Ребенок родился за границей? Регистрация, документы и возвращение домой
Катерина Анищенко
адвокат юридической компании "Riyako&Partners"
Все мнения