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Поки сезон. В Одеській області відкривають пляжі для купання

Фото: Пляж в Одесі у 2023 році (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Одеській області планують незабаром дозволити купання в Чорному морі. Зустрічати відпочивальників готуються вже у найближчі вихідні.

Як мають бути підготовані пляжі, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на повідомлення голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Відкрити пляжі для купання в Одесі планували ще з початку літа. Але через підрив Каховської ГЕС та забруднення води із 17 червня купатися в Чорному морі заборонили.

Зараз якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам, повідомив Олег Кіпер. Він підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі.

До 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА.

"Закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляжі", – написав голова Одеської ОВА.

Офіційний дозвіл відкритися для купання отримають пляжі, які матимуть:

  • захисні сітки, що унеможливлюють потрапляння мін;
  • спостережно-рятувальні пости;
  • буї;
  • засоби гучного мовлення;
  • укриття поблизу.

У червні в Одесі готувалися відкрити пляжі від Ланжерону до 16 станції Великого Фонтану за умови, що зона купання буде відгороджена, а між траверсами чи пірсами будеть натягнуті сітки. Доступ до пляжів планували дозволити тільки у світлу пору доби.

Між тим, в Україні можна провести повноцінну відпустку із відпочинком у басейнах із гірками та хвилями. Аквапарки працюють у західних регіонах країни, куди українці найбільше їдуть відпочивати цього літа.

Нагадаємо, ми розповідали, де відпочити біля озер у Карпатах.

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