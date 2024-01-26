Подорожі від 19 євро. Ryanair запускає 6 нових рейсів до цікавих міст Європи

Бюджетна авіакомпанія Ryanair продовжує розширювати свою географію польотів й навесні додасть 6 маршрутів між цікавими містами Європи. До Албанії можна буде полетіти із п'яти країн.

Куди та коли можна буде подорожувати за дешевими квитками, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Ірландський лоукостер Ryanair планує запустити 6 нових рейсів зі столиці Албанії Тирани до міст в Англії, Франції, Італії, Австрії та Угорщині. Зокрема, навесні можна буде полетіти за такими маршрутами:

Тирана – Відень: із 31 березня щоденні рейси;

Тирана – Будапешт: із 1 квітня рейси тричі на тиждень;

Тирана – Марсель: із 1 квітня двічі на тиждень;

Тирана – Барі: з 31 березня щоденні рейси;

Тирана – Бристоль: із 2 квітня двічі на тиждень;

Тирана – Бірмінгем: із 31 березня рейси тричі на тиждень.

Квитки можна придбати на сайті авіакомпанії ryanair.com.

Фото: Краєвиди в Албанії (pixabay.com)

Вартість квитків – від 19 євро. Наприклад, 1 квітня з Тирани до італійського міста Барі можна полетіти за ціною 18,99 євро й повернутися до Албанії за цією ж ціною через кілька днів. Квиток до Відня можна придбати за 27,99 євро на 1 квітня і повернутися на початку місяця за цією ж ціною.

Раніше ми писали, що європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair запустить 14 нових рейсів із 10 країн. Старт нових маршрутів запланований навесні та влітку.

Також ми розповідали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.