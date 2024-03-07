Подорожі без нудьги. Відома авіакомпанія зробить інтернет у літаках безкоштовним

Пасажирам однієї з найбільших авіакомпаній Європи буде так нудно під час польотів. British Airways зробить доступ до інтернету у своїх літаках безкоштовним.

Послугу почнуть запроваджувати з 3 квітня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Найбільший британський авіаперевізник British Airways поступово почне запускати послугу безкоштовного інтернету на борту всіх своїх літаків, які мають антени для передачі інтернет-даних.

Безкоштовно користуватися можна буде базовим пакетом доступу, який передбачає надсилання текстових повідомлень через месенджери. Він буде доступним для пасажирів, які зареєструються у програмі лояльності British Airways Executive Club.

Такий пакет доступу не дозволить обмінюватися фотографіями або відео. Щоб ділитися подібним контентом, пасажирам потрібно буде заплатити.

За даними British Airways, інтернет доступний на всіх її літаках, які базуються в аеропорту Гатвік (Лондон). У лондонському аеропорту Хітроу послуга доступна на 80% авіалайнерів British Airways. Авіакомпанія планує розширити доступ до інтернету на 100% своїх літаків до кінця 2025 року.

Число авіакомпаній, які дозволяють пасажирам безкоштовно користуватися інтернетом на борту, зростають. У 2024 році європейські авіаперевізники Lufthansa та Austrian Airlines зробили найпростіший пакет доступу до інтернету у своїх авіалайнерах безкоштовним для учасників програми лояльності Miles & More. Він називається FlyNet Messaging та дозволяє пасажирам на борту обмінюватися текстовими повідомленнями та фотографіями зі співрозмовниками на землі.

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