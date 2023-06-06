"Поделились обновлением". Аэрофлот обошел санкции, чтобы летать на новом Airbus

Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновила рейсы на подсанкционном самолете Airbus A350, который получила из Франции в день вторжения в Украину.

После года стоянки перевозчик вернул новый авиалайнер в небо благодаря обходу санкций, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Самый новый самолет "Аэрофлота" – Airbus A350 – вернулся в небо. Как выяснило профильное издание, авиалайнер был передан с завода во Франции в день российского вторжения в Украину – 24 февраля 2022 года.

Тогда самолет с регистрацией VP-BYF успел выполнить несколько полетов под позывными "Аэрофлота", а с 7 марта стал на стоянку в аэропорту Шереметьево.

Между тем, данные онлайн-радара Flightradar24 показывают, что авиалайнер возобновил полеты 29 мая 2023 года. С 30 мая Airbus A350 регулярно выполняет рейсы из Шереметьево во Владивосток, Хабаровск и Бишкек.

После вторжения в Украину Евросоюз и США наложили санкции на российские авиакомпании. Под запрет попали поставки запчастей и обновления программного обеспечения для западных самолетов в России.

Обойти санкции удалось благодаря "авиакомпании из одной дружественной страны, которая неофициально поделилась обновлением и сервисным бюллетенем", сообщил профильный российский телеграм-канал.

Обновление касалось компьютеров управления полетом. Без него создавалось небезопасное условие, которое могло привести к потере управления самолетом.

Flightradar24 зафиксировал полеты 6 из 7 Airbus A350, которые находятся во флоте "Аэрофлота".

Напомним, мы писали, что у российских самолетов начались отказы навигации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.