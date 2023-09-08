Почалися арешти. Мешканці ще однієї країни скаржаться на російських туристів

У Таїланді наростає невдоволення російськими туристами за незаконну діяльність. Після скарг місцевих жителів поліція почала арешти порушників правил.
Найбільше росіяни шкодять туристичному бізнесу країни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на aljazeera.com.
Із січня по липень 2023 року до Таїланду прибули 400 тисяч росіян. Це удвічі більше, ніж до війни. Багато хто отримали довгострокові візи, купили нерухомість і відкрили бізнес.
Місцеві жителі скаржаться на ріст цін на нерухомість та на те, що росіяни забирають у них робочі місця. Туристи із РФ відкривають сервіси "для своїх" – від перукарень до таксі.
"На нас вплинули ці росіяни, які прийшли керувати всім туристичним бізнесом. Вони їздять на своїх автомобілях, які не зареєстровані в транспортному департаменті Таїланду як службові транспортні засоби, і підбирають туристів, які забронювали їх через російський додаток. При цьому пропонують майже на 20% нижчу плату, ніж ми", – розповів президент клубу водіїв фургонів Пхукета Прают Тонгмусік, який представляє 200 операторів туристичних мікроавтобусів.
Також росіяни стають власниками туристичних фірм, реєструючи їх "на папері" на місцевих жителів.
Минулого місяця поліція Пхукета арештувала кількох нелегальних працівників, на яких вказали місцеві жителі.
"Ми заарештували трьох громадян Росії, які відкрили перукарню. Ми звинуватили їх у порушенні закону за виконання роботи, призначеної лише для тайців", – повідомив підполковник Тонгчай Матітам.
Влада також побоюється, що приплив російських грошей на острів може супроводжуватися злочинністю. У червні на острові застрелили російського бізнесмена. На початку вересня на курортному острові Самуї заарештували росіянина за ймовірні зв'язки з шахраями з Камбоджі.
Проблема із російськими туристами виникла і на індонезійському острові Балі. Місцеві жителі також скаржаться на те, що росіяни нелегально організовують бізнес та забирають у них роботу. Також росіяни відзначилися наругою над святинями. Лише до травня з Балі депортували 27 росіян.
Нагадаєм, ми писали, яка європейська країна продовжує спрощено надавати росіянам громадянство.
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