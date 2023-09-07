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Європейська країна продовжує спрощено надавати росіянам громадянство: деталі

Четвер 07 вересня 2023 11:41
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Європейська країна продовжує спрощено надавати росіянам громадянство: деталі Фото: Столиця Сербії Белград (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Єврокомісія висловила занепокоєння, що Сербія надає громадянство росіянам за прискореною процедурою. Це дає їм змогу в'їжджати до Шенгенської зони без віз.

Країну закликали дотримуватися суворіших правил проти Росії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

У Єврокомісії стурбовані потенційними ризиками для безпеки в ЄС. Сербію закликають узгодити свою візову політику та припинити надавати громадянство росіянам за прискореною процедурою.

"Європейській комісії відомо про велику кількість російських громадян, які оселилися в Сербії після агресії Росії проти України. Очікується, що як країна-кандидат Сербія поступово адаптуватиметься до політики та рішень ЄС. Комісія уважно стежить за ситуацією та обмінюється інформацією з владою Сербії щодо перебування російських громадян у цій країні", заявив речник Єврокомісії.

Які заходи планує вжити Єврокомісія, якщо влада Сербії не дослухається до рекомендацій, поки невідомо. Раніше заявлялося, що Сербія ризикує своїм безвізовим режимом, бо кількість громадян третіх країн, які отримують громадянство та потім в’їжджають до країн ЄС без віз, зросла.

Також країни ЄС скаржилися на зростання числа нелегальних мігрантів, які потрапляють до Європи через Сербію. Значно зросла кількість нелегальних прибуттів із країн, для яких Сербія скасувала візовий режим.

Сербія єдина з європейських країн не запровадила санкції проти РФ із початком війни в Україні. Також Сербія зберегла авіасполучення із Росією.

Нагадаємо, ми писали, які країни продовжують видавати найбільше віз росіянам.

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