Начались аресты. Жители еще одной страны жалуются на российских туристов

В Тайланде нарастает недовольство российскими туристами за незаконную деятельность. После жалоб местных жителей полиция приступила к арестам нарушителей правил.

Больше всего россияне вредят туристическому бизнесу страны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на aljazeera.com.

С января по июль 2023 года в Тайланд прибыли 400 тысяч россиян. Это в два раза больше, чем до войны. Многие получили долгосрочные визы, купили недвижимость и открыли бизнес.

Местные жители жалуются на рост цен на недвижимость и на то, что россияне отнимают у них рабочие места. Туристы из РФ открывают сервисы "для своих" – от парикмахерских до такси.

"На нас повлияли эти россияне, пришедшие управлять всем туристическим бизнесом. Они ездят на своих автомобилях, которые не зарегистрированы в транспортном департаменте Таиланда как служебные транспортные средства, и подбирают туристов, которые забронировали их через российское приложение. При этом предлагают почти на 20% более низкую плату, чем мы", – рассказал президент клуба водителей фургонов Пхукета Прают Тонгмусик, представляющий 200 операторов туристических микроавтобусов.

Также россияне становятся владельцами туристических фирм, регистрируя их "на бумаге" на местных жителей.

Фото: Россияне в Тайланде не только отдыхают, но и незаконно работают (gettyimages.com)

В прошлом месяце полиция Пхукета арестовала нескольких нелегальных работников, на которых указали местные жители.

"Мы арестовали трех граждан России, которые открыли парикмахерскую. Мы обвинили их в нарушении закона за выполнение работы, предназначенной только для тайцев", – сообщил подполковник Тонгчай Матитам.

Власти также опасаются, что приток российских денег на остров может сопровождаться преступностью. В июне на острове был застрелен российский бизнесмен. В начале сентября на курортном острове Самуи арестовали россиянина за вероятные связи с мошенниками из Камбоджи.

Проблема с российскими туристами возникла и на индонезийском острове Бали. Местные жители также жалуются, что россияне нелегально организуют бизнес и забирают у них работу. Также россияне отличились надругательством над святынями. Только к маю из Бали депортировали 27 россиян.

Напомним, мы писали, какая европейская страна продолжает упрощенно предоставлять россиянам гражданство.

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