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Начались аресты. Жители еще одной страны жалуются на российских туристов

Пятница 08 сентября 2023 16:41
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Начались аресты. Жители еще одной страны жалуются на российских туристов Фото: Российские туристы в Тайланде (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Тайланде нарастает недовольство российскими туристами за незаконную деятельность. После жалоб местных жителей полиция приступила к арестам нарушителей правил.

Больше всего россияне вредят туристическому бизнесу страны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на aljazeera.com.

С января по июль 2023 года в Тайланд прибыли 400 тысяч россиян. Это в два раза больше, чем до войны. Многие получили долгосрочные визы, купили недвижимость и открыли бизнес.

Местные жители жалуются на рост цен на недвижимость и на то, что россияне отнимают у них рабочие места. Туристы из РФ открывают сервисы "для своих" – от парикмахерских до такси.

"На нас повлияли эти россияне, пришедшие управлять всем туристическим бизнесом. Они ездят на своих автомобилях, которые не зарегистрированы в транспортном департаменте Таиланда как служебные транспортные средства, и подбирают туристов, которые забронировали их через российское приложение. При этом предлагают почти на 20% более низкую плату, чем мы", – рассказал президент клуба водителей фургонов Пхукета Прают Тонгмусик, представляющий 200 операторов туристических микроавтобусов.

Также россияне становятся владельцами туристических фирм, регистрируя их "на бумаге" на местных жителей.

Начались аресты. Жители еще одной страны жалуются на российских туристовФото: Россияне в Тайланде не только отдыхают, но и незаконно работают (gettyimages.com)

В прошлом месяце полиция Пхукета арестовала нескольких нелегальных работников, на которых указали местные жители.

"Мы арестовали трех граждан России, которые открыли парикмахерскую. Мы обвинили их в нарушении закона за выполнение работы, предназначенной только для тайцев", – сообщил подполковник Тонгчай Матитам.

Власти также опасаются, что приток российских денег на остров может сопровождаться преступностью. В июне на острове был застрелен российский бизнесмен. В начале сентября на курортном острове Самуи арестовали россиянина за вероятные связи с мошенниками из Камбоджи.

Проблема с российскими туристами возникла и на индонезийском острове Бали. Местные жители также жалуются, что россияне нелегально организуют бизнес и забирают у них работу. Также россияне отличились надругательством над святынями. Только к маю из Бали депортировали 27 россиян.

Напомним, мы писали, какая европейская страна продолжает упрощенно предоставлять россиянам гражданство.

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Таиланд росіяни Туризм
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