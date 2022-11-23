Почали заробляти. Рекордна кількість українців хочуть залишитися в Британії

У Британії провели опитування серед 3000 українців, які прибули до країни через війну. Їх питали про житло та проблеми, з якими вони зіштовхнулися в країні.

Скільки людей вже стали на ноги і не залежать від спонсорів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зі спонсорами живуть ще дві третини біженців

Управління національної статистики Великої Британії опитало українців, які прибули до країни за двома візовими схемами - сімейного спонсорства та "Будинки для України". За такими схемами громадяни України та члени їхніх сімей можуть прибути до країни, щоб жити із зазначеним спонсором, який може надати житло як мінімум на 6 місяців.

Згідно з опитуванням, зі спонсором у листопаді живуть 59% опитаних, тоді як 17% винаймають житло у приватного орендодавця.

Однак 45% респондентів стикалися з тим, що не могли винайняти житло через відсутність поручителя чи рекомендацій.

Фото: Інформаційний пункт для українців (gettyimages.com)

Кожен четвертий (24%) змінив адресу після переїзду до Британії. У 35% випадків причиною було те, що тепер вони можуть дозволити собі жити без хостингу.

Однак у кожного шостого з них переїзд був пов'язаний із труднощами у відносинах із спонсором.

При цьому половина опитаних українців сказали, що планують залишитися у Великій Британії на три роки або довше.

Більше половини біженців вивчили англійську мову та знайшли роботу

Число українців, які можуть говорити англійською вільно чи достатньою мірою, збільшившись до 57% порівняно з 44% у червні 2022 року.

Більшість дорослих (56%) повідомили, що працюють у Великій Британії, хоча у червні працевлаштованих було лише 19%.

Половина опитаних (56%) зіштовхнулися з труднощами у працевлаштуванні через недостатнє знання мови та невизнання їхньої кваліфікації (33%).

Фото: Половина біженців вивчили англійську мову (gettyimages.com)

Близько 60% біженців повідомили, що у них достатньо грошей, щоб прогодувати себе і своїх дітей протягом наступних трьох місяців. У червні таких було лише 37% опитаних.

Більшість українців (72%) заявили, що мають гарне фізичне та психічне здоров'я.

Нагадаємо, ми писали, що до 2030 року в Україні може залишитися 30 мільйонів населення.