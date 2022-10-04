Побутовий челендж. З'явилися фото, як живуть переселенці в модульному містечку Львова

Понад 300 переселенців у модульному містечку у Стрийському парку Львова живуть в складних побутових умовах із настанням холодної пори.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку у Facebook фотографа із Маріуполя Івана Станіславського.

Конденсат у кімнатах та пробіжки в душову

Понад 300 людей з охоплених війною регіонів знайшли тимчасовий прихисток в модульному містечку на території Стрийського парку у Львові. Це містечко поляки збудували навесні за тиждень – тоді це було вчасно і доречно, пише Іван Станіславський.

Але в очікуванні зими побутові умови переселенців стають складнішими.

"Якщо влітку це було схоже на відпочинок у кемпінгу, то з настанням холодної пори побутові негаразди перетворюють життя на челендж. Блискавкою пробігти по вулиці в душову та назад, висушити білизну під дощем та впоратися з конденсатом всередині кімнати - такі щоденні завдання для кожного мешканця містечка", - зазначає маріуполець.

На світлинах видно, що людям ніде сушити випраний одяг, крім як надворі. Для того, щоб прийняти душ, доводиться йти в іншу будівлю. Діти катаються на асфальтованих доріжках поміж калюж.

Фото: Як живуть переселенці в модульному містечку Стрийського парку (facebook.com/I.Stanislavsky)

Переселенців зі Стрийського парку планують переселити у Сихів

Раніше повідомлялося, що У Львові облаштують нове модульне містечко із будинками на 1300 осіб. Те, що зараз діє у Стрийському парку, демонтують, а два інші законсервують на зиму.

Нові модульні будинки планують встановити поруч із контейнерним містечком на Сихові.

"Ми плануємо встановити двоповерхові модульні будиночки. Там буде по 40 кімнат, там зможуть жити до 160 людей, загальна кількість мешканців може становити близько 1300 людей. Це більше, ніж зараз", – розповів заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

У нових двоповерхових модульних будинках разом із житловими кімнатами будуть облаштовані харчоблок, душові кімнати та вбиральні. Щоб потрапити у ці приміщення, не треба буде виходити на вулицю.

Нагадаємо, ми писали, де селитимуть переселенців на заході України.