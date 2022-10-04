Бытовой челлендж. Появились фото, как живут переселенцы в модульном городке Львова

Более 300 переселенцев в модульном городке в Стрыйском парке Львова живут в сложных бытовых условиях с наступлением холодного времени.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу в Facebook фотографа из Мариуполя Ивана Станиславского .

Конденсат в комнатах и пробежки в душевую

Более 300 человек из охваченных войной регионов нашли временное убежище в модульном городке на территории Стрыйского парка во Львове. Этот городок поляки построили весной за неделю – тогда это было своевременно и уместно, пишет Иван Станиславский.

Но в ожидании зимы бытовые условия переселенцев становятся сложнее.

"Если летом это было похоже на отдых в кемпинге, то с наступлением холодной поры бытовые невзгоды превращают жизнь в челлендж. Молнией пробежать по улице в душевую и обратно, высушить белье под дождем и справиться с конденсатом внутри комнаты - такие ежедневные задания для каждого", – отмечает мариуполец.

На фотографиях видно, что людям негде сушить постиранную одежду, кроме как на улице. Для того чтобы принять душ, приходится идти в другое здание. Дети катаются на асфальтированных дорожках между лужами.

Фото: Как живут переселенцы в модульном городке Стрыйского парка (facebook.com/I.Stanislavsky)

Переселенцев из Стрыйского парка планируют переселить в Сихов

Ранее сообщалось, что во Львове обустроят новый модульный городок с домами на 1300 человек. Тот, что сейчас действует в Стрыйском парке, демонтируют, а два других законсервируют на зиму.

Новые модульные дома планируют установить рядом с контейнерным городком на Сыхове.

"Мы планируем установить двухэтажные модульные домики. Там будет по 40 комнат, там смогут жить до 160 человек, общее количество жителей может составить около 1300 человек. Это больше, чем сейчас", – рассказал заместитель городского головы по вопросам градостроительства Любомир Зубач.

В новых двухэтажных модульных домах вместе с жилыми комнатами будут обустроены пищеблок, душевые комнаты и туалеты. Чтобы попасть в эти помещения, не нужно будет выходить на улицу.

Напомним, мы писали, где будут селить переселенцев на западе Украины .