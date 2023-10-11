Пляжі цілий рік. Як вибрати курорт на Мальдівах на будь-який гаманець

В холодну пору року частина туристів звикли подорожувати до екзотичних країн, щоб провести відпустку на сонячних пляжах із теплими хвилями. Одним із найгарніших напрямків залишаються Мальдіви.

Як обрати курорт та на яких островах можна відпочити бюджетно, РБК-Україна розповідає з посиланням на The Travel та maldives-magazine.com.

Що треба знати, плануючи відпочинок на Мальдівах вперше

Відпочинок на Мальдівах асоціюється із розкішшю завдяки великому вибору готелів та ексклюзивних курортів. Білосніжні пляжі, бірюзова вода та ідеальний клімат приваблюють сім'ї з дітьми, романтичні пари, любителів активного відпочинку. І всі знаходять курорт на свій смак та гаманець.

Мальдіви – країна, розташована в Індійському океані за 700 км від Шрі-Ланки. Мальдівська Республіка налічує понад тисячу островів, згрупованих у 26 атол. Усі острови – площею до 13 кв. км. Заселені 203 острова.

Центром і столицею Мальдів є Мале. Близько третини населення Мальдів проживає на цьому міському острові. Місцева релігія – мусульманство. Це слід враховувати під час відвідування та відпочинку на островах з місцевим населенням (наприклад, заборонено засмагати топлес).

Фото: Острівні курорти на Мальдівах (unsplash.com)

Середня температура повітря на Мальдівах – 28 градусів (27-29 градусів в різні місяці), води – 27-28 градусів. Туристичний сезон триває з листопада по квітень. Це сухі та сонячні місяці.

Що варто врахувати під час бронювання готелю на Мальдівах

Розташування готелю має велике значення. Для короткої відпустки слід обирати готель неподалік від аеропорту Мале. Це зекономить час та гроші. Варто також перевірити околиці курорту: які поряд пляжі, місця для пірнання, пам'ятки. Можна перевірити готель на картах Google.

готелю має велике значення. Для короткої відпустки слід обирати готель неподалік від аеропорту Мале. Це зекономить час та гроші. Варто також перевірити околиці курорту: які поряд пляжі, місця для пірнання, пам'ятки. Можна перевірити готель на картах Google. Відгуки допоможуть визначитися з готелем зі списку тих, які відібрали попередньо. Зазвичай фотографії локації прикрашають реальність, а про сервіс можна дізнатися тільки із досвіду інших гостей.

допоможуть визначитися з готелем зі списку тих, які відібрали попередньо. Зазвичай фотографії локації прикрашають реальність, а про сервіс можна дізнатися тільки із досвіду інших гостей. Курорти для тихого відпочинку – більш дорогі. Хоча туризм на Мальдівах переважно пропонує атмосферу безлюдного острова, дешевші готелі будуть заповнені родинами з дітьми.

– більш дорогі. Хоча туризм на Мальдівах переважно пропонує атмосферу безлюдного острова, дешевші готелі будуть заповнені родинами з дітьми. Вілла на воді буде набагато дорожчим варіантом розміщення на курорті, ніж номер із краєвидом на сад. Люкс зазвичай стоїть на палях у лагуні. Такий номер буде обладнаний ванною, приватним басейном, стерео-системою.

буде набагато дорожчим варіантом розміщення на курорті, ніж номер із краєвидом на сад. Люкс зазвичай стоїть на палях у лагуні. Такий номер буде обладнаний ванною, приватним басейном, стерео-системою. Ексклюзивний курорт забезпечить особливу увагу гостю. Наприклад, співробітники можуть зустрічати ще на пірсі. У номері буде великий асортимент рушників та різних засобів для душу. Також гість матиме свій басейн у номері. Щоразу після виходу гостя з номеру його будуть прибирати.

забезпечить особливу увагу гостю. Наприклад, співробітники можуть зустрічати ще на пірсі. У номері буде великий асортимент рушників та різних засобів для душу. Також гість матиме свій басейн у номері. Щоразу після виходу гостя з номеру його будуть прибирати. Острови для повного усамітнення. На Мальдівах можна поселитися на приватному острові, який матиме власний човен з капітаном. На деяких із найкращих островів є підводні ресторани.

Фото: Вілла на воді для усамітнення (unsplash.com)

Які острови вибрати для відпочинку з обмеженим бюджетом

Відпочити серед мальовничої тропічної природи можуть собі дозволити мандрівники з рівним рівнем достатку. Адже вартість проживання може бути досить скромною, особливо, якщо обирати гостьові будинки, а не готелі.

Наводимо перелік островів, де можна бюджетно і цікаво провести відпустку.

Расду (Rasdhoo) – адміністративний центр атолу Північний Арі. На острові є пляж, магазини та вісім шкіл дайвінгу.

Матівері – дуже маленький населений острів у західній частині Мальдів. Там є три пляжі, бюджетні готелі та необхідна інфраструктура.

Фувахмула – "мальдівські Галапагоси". Підводне плавання тут одне з найкращих у світі. Цей острів має спеціальні місця для туристів. В інших локаціях доведеться поважати релігійні погляди місцевих жителів.

Маафуші недалеко від аеропорту Мале, куди можна дістатися на поромі, швидкісному катері чи літаку. Острів має білосніжні пляжі та недорогі готелі, бюджетні ресторани та дешеве житло.

Фото: Відпочинок на острові Мааафуші (unsplash.com)

Діффуші – бюджетний острів із місцевим населенням, де є два бікіні-пляжі, магазини та кафе.

Дхаравандху – острів на атолі Баа, який обирають як закохані пари, так і родини. Там пропонується дайвінг на барвистих рифах та весільні церемонії. На острові є багато варіантів недорогого проживання.

Укулхас на дальній околиці атолу Північний Арі пропонує широкий вибір економ-готелів і гостьових будинків і захоплює автентичною острівною культурою.

Омаду – невелике рибальське село в центрі атолу Арі, де можна насолодитися тихим відпочинком та дайвінгом, а також оцінити місцеву культуру. Є один пляж, де можна купатися у бікіні. Вибір житла невеликий, але гостьових будинків та ресторанів достатньо.

Обираючи острів для відпочинку, слід поцікавитися вартістю трансферу. Дістатися до свого курорту швидкісним катером може коштувати від 35 доларів.

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