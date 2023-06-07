Плата за виїзд. У Єгипті вводять нові збори та податки для туристів

Парламент Єгипту схвалив закон, в якому встановлюється плата за виїзд із країни як для громадян, так і для іноземців. Туристам доведеться сплачувати 50 єгипетських фунтів.

Також введуть податки на товари з Duty Free, алкоголь та імпортні продукти, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ngmisr.com.

Плата за виїзд для єгиптян складатиме 100 фунтів, тоді як для туристів – 50 фунтів (60 грн). Збір стосується відпочивальників у провінціях Луксор, Асуан, Червоне море, Південний Сінай та Марса Матрух.

Додатко зібрані з туризму гроші планують використати на створення фінансових ресурсів для держави.5

Також у Єгипті обкладуть податками алкоголь, імпортні продукти харчування, товари в Duty Free, іноземні фільми у кінотеатрах, музичні вечірки у готелях та клубах.

Наприклад, при купівлі товарів у магазинах Duty Free додатково стягуватиметься 3% (мінімум 1,5 долара). Більше літра алкоголю обкладатимуть 10% податком.

На імпортні товари запровадять також 10% податку: лососеву рибу, краби, креветки, блакитні сири, фрукти, шоколад, смажені кавові зерна, міксери та електробритви, фени, навушники, побутову техніку, годинники, запальнички та самокати.

Такі нововведення означають, що для туристів як мінімум подорожчає їжа в ресторанах та харчування у готелях.

Нагадаємо, ми розповідали, що в Єгипті суттєво дорожчає відвідування музеїв та пірамід.

Також раніше повідомлялося, що віза до Єгипту буде коштувати 700 доларів.