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У Єгипті суттєво дорожчає відвідування музеїв та пірамід: нові ціни

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Вівторок 02 травня 2023 14:42
У Єгипті суттєво дорожчає відвідування музеїв та пірамід: нові ціни Фото: Туристи до Єгипту (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Єгипті підвищують ціни на вхідні квитки до популярних музеїв та археологічних локацій для іноземців. У деяких випадках доведеться платити у 1,5 рази більше.

Нові ціни за вхід встановлять у 33 туристичних локаціях, повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на youm7.com.

Рішення підвищити ціни для іноземців за відвідування 33 археологічних та музейних об'єктів ухвалило міністерство туризму та старожитностей Єгипту. Заплановано 2 етапи підвищення тарифів: з 1 травня та з 1 червня.

Причини такого кроку – нинішня вартість вхідних квитків у єгипетські музеї значно нижча, ніж до аналогічних об'єктів світового рівня в інших країнах. Також вказується на необхідність продовжувати розкопки та реставрацію археологічних пам'яток та підвищувати якість обслуговування туристів.

У Єгипті суттєво дорожчає відвідування музеїв та пірамід: нові ціниФото: Гробниця, відкрита для туристів (pixabay.com)

У списку локацій, де підвищать ціни:

  • комплекс Пірамід на плато Гіза – 360 єгипетських фунтів (11,6 долара);
  • гробниця Тутанхамона – 360 фунтів (11,6 долара);
  • Каїрський музей – 300 фунтів (9,7 долара);
  • Карнакський храм – 300 фунтів (9,7 долара);
  • Долина царів – 400 фунтів (13 доларів);
  • Луксорський храм – 260 фунтів (8,4 долара);
  • храм у Ком-Омбо у Верхньому Єгипті – 240 фунтів (7,7 долара);
  • цитадель Саладіна - 300 фунтів (9,7 долара);
  • храм Абу-Сімбел – 400 фунтів (13 доларів);
  • храм Сеті I – 1400 фунтів (45,3 доларів);
  • скельна гробниця цариці Нефертари – 1600 фунтів (51,8 долара).

Заплановане підвищення цін буде вже десятим із 2010 року. Середня ціна відвідування розкопок у Єгипті для іноземців у 2010 році становила 48 єгипетських фунтів, а у 2022 році – 98 єгипетських фунтів.

Нагадаємо, ми писали, що віза до Єгипту буде коштувати 700 доларів.

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