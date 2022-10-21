У трьох областях. В Україні взимку розгорнуть екстрені притулки

В Україні розгорнуть тимчасові притулки для переселенців у трьох областях. Це буде здійснено в межах нової програми ЄС із екстреного розміщення людей у зимовий період.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Представництво ЄС в Україні.

ЄС запускає нову програму надання екстреного прихистку у зимовий період в Україны, оскільки війна, яку веде Росія, продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру.

Таку заяву зробив Комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич під час візиту в Україну 20 жовтня.

"Майбутня зима, ймовірно, принесе Україні серйозні виклики, і ми повинні бути готовими до них. За рахунок нашої програми rescEU тимчасові прихистки будуть негайно розгорнуті в трьох різних регіонах України – Рівненській області, Бучанському районі Київської області та Харківській області", - повідомив він.

Зазначається, у пілотному проекті розгорнуть пункти тимчасового розміщення:

у Рівненській області – 500 пунктів;

у Бучанському районі – ще 550 пунктів до 1000 наявних ліжок;

у Харківській області – 600 пунктів.

У кожному пункті можна буде розмістити до п’яти осіб – приміщення буде повністю обладнане ліжками та обігрівачами.

Фото: Модульні будиночки, встановлені у Львові (gettyimages.com)

Пункти тимчасового розміщення доставляються в Україну за рахунок надзвичайних запасів rescEU, розміщених у Швеції. Зазначається, що вони будуть обладнані душовими, туалетами, основними наборами туалетних засобів і спільними місцями для збору або прийому їжі.

Комісія також закупила тисячі ліжок, які можна використовувати в центрах тимчасового розміщення для прийому біженців або внутрішньо переміщених осіб. Притулки будуть надаватися як тимчасове рішення, поки не стане доступним більш постійне житло.

Нагадаємо, ми писали, що ЄС готується до нової хвилі біженців із України.