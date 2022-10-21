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На тлі обстрілів. ЄС готується до нової хвилі біженців із України

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П'ятниця 21 жовтня 2022 13:05
На тлі обстрілів. ЄС готується до нової хвилі біженців із України Фото: Біженці на кордоні ЄС (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Євросоюз активізує підготовку до нової хвилі біженців з України, яку можуть спровокувати удари по українській енергосистемі.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Financial Times.

У ЄС зростають побоювання, що руйнація енергетичної інфраструктури України змусить багато українців залишити країну через відключення світла та тепла.

Про те, що Росія намагається спровокувати хвилю переселення, сказав і український президент на саміті у четвер.

"Росія провокує нову хвилю міграції українців до ЄС. Російський терор проти наших енергооб'єктів спрямований на те, щоб створити Україні якнайбільше проблем з електрикою та теплом цієї осені та взимку, і щоб більше українців поїхало до ваших країн", - зазначив Володимир Зеленський .

На тлі обстрілів. ЄС готується до нової хвилі біженців із України

Фото: Хвиля біженців навесні (gettyimages.com)

У відповідь на російські атаки та можливу ескалацію на східному кордоні блоку Європейська комісія оновлює свої надзвичайні міграційні заходи, заявив представник ЄС.

До потенційного напливу біженців у Єврокомісії "відносно готові". Лідери ЄС за результатами саміту можуть погодитись на те, щоби блок посилив гуманітарне реагування в Україні для підготовки до зими.

До слова, Польща направила Єврокомісії список термінових потреб для ремонту пошкоджених енергооб'єктів України, включаючи трансформатори, кабелі, дизельні генератори.

Нагадаємо, ми писали, чи буде нова хвиля біженців з України до Європи.

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