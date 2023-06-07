Питання безпеки. Чи запрацює аеропорт у Львові під час війни: думки експертів

В Україні знову заговорили про можливе відкриття аеропорту для цивільних рейсів. Цього разу – у Львові. Але експерти галузі оцінюють таку ідею не надто оптимістично – передусім через можливі ризики польотів під час бойових дій.

Питання можливого відкриття одного з аеропортів на заході Україні під час війни піднімається вже не вперше. Наприклад, кілька місяців тому активно обговорювали ідею відкриття цивільних рейсів з Ужгорода. Однак зараз всі повітряні ворота під час воєнного стану і агресії Росії в Україні не працюють: Україна закрила повітряний простір ще 24 лютого 2022 року.

TRAVEL РБК-Україна розпитало авіаційних експертів, наскільки реалістичним може бути сценарій відкриття аеропорту на заході країни.

Що кажуть про відкриття аеропорту у Львівській ОВА

Аеропорт у Львові можуть частково відкрити у якості гуманітарного коридору, який би забезпечував Європейський Союз. Про це заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, повідомляло РБК-Україна. За його словами, можливе відкриття аеропорту – це одна з речей, на яку так чекає Україна.

"Це питання було порушене, і ми сподіваємося, що так, як зерновий коридор, так може бути й гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом", – сказав він.

"В зерновій угоді є третя сторона, тут потрібне те саме", – експерт

Таку заяву він зробив під час підписання угоди про приєднання України до програми Євросоюзу "Механізм "Сполучення Європи".

Авіаексперт та авіаблогер Володимир Біленький у розмові з РБК-Україна каже, що добре ставиться до ідеї відкриття львівського аеропорту, але не розуміє, як Україна збирається це реалізувати під час війни.

"Створення зернового коридору вимагало участі РФ з гарантіями безпеки морських суден. Тобто в такому випадку ми також повинні отримати гарантії РФ щодо того, що аеропорт Львів і повітряний коридор для зльоту, посадки, та й навколо Львова, не піддаватимуться обстрілу. А це вже, як мені здається, проблематично", – висловлює він думку.

Більше того: в зерновій угоді була третя сторона, Туреччина та ООН, які також виступали медіаторами та посередником у реалізації угоди і стежать за її дотриманням.

"Тобто і тут потрібні такі сторони. Хто це буде? У зерновій угоді РФ перевіряє та погоджує рух усіх морських суден, які заходять у порти. Тобто і тут можуть вимагати таке узгодження. Втім, її реалізація викликає багато питань. Без гарантії безпеки з боку РФ жодна страхова компанія не погодиться страхувати повітряні судна, які літатимуть до Львова", – каже Володимир Біленький.

Фото: Термінал Львівського аеропорту імені Данила Галицького (Wikipedia.org )

"Близькість до кордону не гарантуватиме безпеку польотів"

Ідея відкрити один з аеропортів на заході України видається досить безпечним рішенням. Але це не так, бо Росія вже не раз атакувала західні регіони України, і ракети падали навіть на території інших держав, каже РБК-Україна редактор профільного видання Avianews Олександр Мироненко.

"Факт близькості до кордону може стримувати країну-агресора від запуску ракет по прикордонному аеропорту, але не є 100% гарантією безпеки. Навіть якщо Росія підпише зобов’язання про те, що вона не буде стріляти ракетами по аеропортах та цивільних літаках, це не може гарантувати безпеку, країна-окупант неодноразово порушувала всі домовленості", – нагадує він.

До того ж, враховуючи що Україна вже перейшла на європейські безпекові стандарти в авіаційній галузі, будь-які комерційні рейси з пасажирами можливі тільки після завершення бойових дій і після повторної сертифікації аеропортів щодо питань безпеки.

"Також в Україні немає власних сучасних літаків. Авіакомпанії переважно брали їх в лізинг за кордоном, а іноземні компанії-власники літаків ще до початку вторгнення РФ почали відкликати повітряні судна в Європу. І якщо вони ще тоді не хотіли ризикувати й залишати літаки в Україні, то отримати від них згоду віддати судна під час війни буде ще складніше", – переконаний Мироненко.

Раніше авіаекперт Богдан Долінце вже говорив РБК-Україна, що ризики відновлення польотів під час збройної агресії РФ досить високі. Серед іншого обмеження можуть ввести також страхові компанії, і рішення України відкрити повітряний простір може бути недостатньо для того, щоб повноцінно відновити польоти.

Також ще два літаки української авіакомпанії почали виконувати рейси у Європі. Йдеться про авіалайнери "Windrose", які раніше були у флоті МАУ.

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