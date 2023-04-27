Рішення країни може бути недостатньо. Чи відкриє Україна небо для літаків: думка експерта

Україна працює над відкриттям свого авіапростору для цивільних літаків. Про це заявив міністр транспорту Франції Клеман Бон в інтерв'ю "Європейській правді".

Чи можливо відкрити повітряний простір для цивільної авіації в Україні в умовах війни, РБК-Україна розповів авіаексперт Богдан Долінце.

"Польоти відновлять, коли дозволить безпекова ситуація", – віцепрем’єр-міністр

Цивільна авіація в Україні відновиться, щойно дозволятиме безпекова ситуація. Про це віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков повідомив у Facebook.

"Польоти цивільної авіації будуть відновлені, щойно дозволятиме безпекова ситуація. Весь воєнний рік ми працювали та продовжуємо працювати над тим, щоб максимально швидко запуститися, як тільки це стане можливо", – написав він 25 квітня.

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair готова відновити польоти у перші тижні після відкриття повітряного простору над країною.

"Ми активно шукаємо способи й вивчаємо можливості для повернення в Україну", – сказав минулого тижня виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі.

Ключовою в питанні відкриття неба є забезпечення належного рівня безпеки польотів – це стосується як літаків, так і наземної інфраструктури, щоб не було ризиків пошкодження повітряного судна або збиття в повітрі, зазначає Богдан Долінце.

Він звертає увагу, що у світі є країни, в яких триває військовий конфлікт, але при цьому повітряний простір є частково закритим або польоти там дозволені за умови дотримання певних обмежень і вимог. Наприклад, рейси виконують за найвищого рівня небезпеки у Іраку, Лівії, Ємені.

"Звісно, там літають переважно місцеві авіалінії, але є випадки, що і міжнародні. Але при цьому є частина територій, які обмежені для польотів – фактично, це така сама модель, яка була в Україні до лютого 2022 року", – зазначає експерт.

Він додає, що на сьогодні складно порівнювати рівень безпеки польотів і викликів для цивільної авіації з тими, що були до повномасштабного вторгнення.

"Тому що РФ використовує ракети дальньої дії, які здатні вражати будь-яку наземну точку. Також – активне використання бойової авіації, адже в країнах із військовими конфліктами інша сторона або не використовує військову авіацію, або дуже обмежено. Також там немає зброї дальньої дії, як протирадіолокаційні ракети, які захоплюють сигнал радарів і вражають повітряні цілі. Тому в Україні ризики залишаються досить високими", – каже Богдан Долінце.

Фото: Літак на злітній смузі аеропорту "Бориспіль" (facebook.com/ airportboryspil)

Що потрібно, щоб відновити польоти в Україні

Для відновлення польотів необхідні наявність і відновлення аеродромів, які зазнали ракетних ударів і можуть мати пошкоджену інфраструктуру управління повітряним рухом.

"Також – зонування повітряного простору. На сьогоднішній день весь повітряний простір України віднесений до найвищого ризику небезпеки повітряних перевезень. І рівні ризику не розділяються. Якщо подивитися на досвід країн, які відновлювали польоти – одним із перших кроків було виокремлення зон з різним рівнем безпеки польотів. Вже тоді проведені оцінки рівнів безпеки та прийняті рішення при відкриття окремих аеродромів", – зазначає фахівець.

Також можливе використання спеціальних заходів безпеки в окремих зонах чи аеродромах.

"Мова може йти про те, що західні аеродроми можуть відкритися раніше, східні або ті, що недалеко від лінії фронту – можуть залишатися закритими. А аеродроми між ними можуть мати додаткові спеціальні заходи безпеки, регламент, пов'язаний навіть із діями пілотів у разі оголошення повітряної тривоги або наявності іншої загрози.

Високі ризики. Хто відповідальний за відкриття неба і які аеропорти можуть запрацювати

Рішення про відриття повітряного простору може приймати виключно Міністерство інфраструктури та Державна авіаційна служба, в тому числі беручи на себе відповідальність за безпеку літаків і пасажирів, звертає увагу Богдан Долінце.

"Логічно, що західні аеропорти, наприклад, Чернівці, Ужгород, Львів, можливо, Івано-Франківськ, Тернопіль, мають значно вищий рівень безпеки польотів, ніж аеропорти біля Києва чи Запоріжжя, Дніпра чи Одеси. Тобто загрози там значно менші", – каже він.

Фото: Пасажири в аеропорту "Бориспіль" (gettyimages.com)

Втім, з словами експерта, якщо у повітряному просторі заходу України знаходяться літаки, то у разі ракетної небезпеки зростає ризик, що ракета під час проходження через східну і центральну частину країни може помилково може збитися з курсу або перенавестися на літак з пасажирами.

"Тому ризики залишаються досить високими, необхідно розуміти типи ракет, які використовуються РФ. Якщо літак знаходиться у повітряному просторі, то у нього може бути умовно 10-15 хвилин, щоб вилетіти за межі України або повернутися в аеропорт вильоту, щоб звільнити в найкоротші терміни повітряний простір", – пояснює він.

Міжнародні авіакомпанії можуть прийняти рішення про польоти до України за умови відкритого повітряного простору та зняття заборони відповідними органами країн, звідки ці авіакомпанії походять.

"Також певні обмеження можуть ввести страхові компанії. Може бути значне зростання вартості страхування літаків у разі польотів у такі зони ризику, що зробить економічно недоцільним для авіакомпаній зберігати рейси. Є низка факторів, які впливають на відновлення польотів цивільної авіації. Рішення чи бажання України відкрити повітряний простір може бути недостатньо для того, щоб відновити ці польоти", – підводить підсумок Богдан Долінце.