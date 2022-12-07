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Піраміди за рублі. Єгипет готується приймати оплату в російській валюті

Фото: Оплата в рублях в Єгипті (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Російські туристи незабаром зможуть оплачувати квитки в піраміди Гізи російськими рублями. Про це заявила глава комітету з туризму єгипетського парламенту Нора Алі.

Реалізувати цю ідею планують найближчим часом, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Egypt Independent.

Зараз вхід в район пірамід Гізи для єгиптян коштує 2,5 долара, тоді як для іноземців – в 4 рази дорожче. Оплатити можна готівкою або кредитною карткою. Щоб увійти в кожну піраміду зсередини, потрібно заплатити додаткову суму. Квиток, який дозволяє ввійти до піраміди Хуфу, коштує 25 доларів.

Втім, пірамідами в Єгипті не обмежаться – наприкінці року влада країни планує зв'язати єгипетську платіжну мережу Meeza з російською платіжною системою "Мир". Про це повідомив глава комітету з питань плану і бюджету парламенту Єгипту Фахрі аль-Фекі.

Фото: Краєвид на піраміди Гізи з неба (unsplash.com/dario-morandotti)

Він зазначив, Фекі, що цей крок є частиною плану Центробанку та уряду з метою покращення комерційних операцій, скорочення дефіциту та збільшення експорту. Наприклад, зв'язок Meeza з російською системою "Мир" допоможе підтримувати оплату рахунків РФ за пшеницю.

Через війну міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard зупинили операції з російськими банками. Тепер росіяни проводять операції з деякими країнами через власну платіжну систему "Мир", на яку США наклали санкції.

Плани приєднати "Мир" до єгипетської банківської системи обговорювалися ще у вересні. Тоді йшлося, що рубль буде включений до списку валют, що використовуються єгипетськими банками для розрахунків туристичних компаній і готелів, щоб стимулювати російський туризм в Єгипті.

Рішення надати банкам по всьому Єгипту доступ до російської платіжної системи "Мир" стосувалося також усієї комерційної та промислової діяльності, а не тільки туризму.

Нагадаємо, ми писали, що Шрі-Ланка вигадує нові кроки, щоб заманити туристів із РФ.

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