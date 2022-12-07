Пирамиды за рубли. Египет готовится принимать оплату в российской валюте

Российские туристы в скором времени смогут оплачивать билеты в пирамиды Гизы российскими рублями. Об этом заявила глава комитета по туризму египетского парламента Нора Али.

Реализовать эту идею планируют в ближайшее время, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Egypt Independent.

Сейчас вход в район пирамид Гизы для египтян стоит 2,5 доллара, тогда как для иностранцев – в 4 раза дороже. Оплатить можно наличными или кредитной картой. Чтобы войти в каждую пирамиду изнутри, необходимо заплатить дополнительную сумму. Билет, позволяющий войти в пирамиду Хуфу, стоит 25 долларов.

Впрочем, пирамидами в Египте не ограничатся – в конце года власти страны планируют связать египетскую платежную сеть Meeza с российской платежной системой "Мир". Об этом сообщил глава комитета по вопросам плана и бюджета парламента Египта Фахри аль-Феки.

Фото: Пейзаж на пирамиды Гизы с неба (unsplash.com/dario-morandotti)

Он отметил, что этот шаг является частью плана Центробанка и правительства с целью улучшения коммерческих операций, сокращения дефицита и увеличения экспорта. К примеру, связь Meeza с российской системой "Мир" поможет поддерживать оплату счетов РФ за пшеницу.

Из-за войны международные платежные системы Visa и Masterсard остановили операции с российскими банками. Теперь россияне проводят операции с некоторыми странами через собственную платежную систему "Мир", на которую США наложили санкции.

Планы присоединить "Мир" к египетской банковской системе обсуждались еще в сентябре. Тогда речь шла о том, что рубль будет включен в список валют, используемых египетскими банками для расчетов туристических компаний и гостиниц, чтобы стимулировать российский туризм в Египте.

Решение предоставить банкам по всему Египту доступ к российской платежной системе "Мир" касалось также всей коммерческой и промышленной деятельности, а не только туризма.

Напомним, мы писали, что Шри-Ланка придумывает новые шаги, чтобы привлечь туристов из РФ.