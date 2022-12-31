Допомога в скрутний час. Які країни ЄС прийняли найбільше українських біженців у 2022 році

Країни Європейського Союзу приймають українських біженців з перших днів російського вторгнення, забезпечуючи їх житлом і виплатами. TRAVEL РБК-Україна розповідає, які країни прийняли найбільше наших громадян через війну.

Які права дали українцям в ЄС через війну

Щоб українці могли безперешкодно їхати в ЄС, рятуючись від війни, в Євросоюзі вперше імплементували розроблену раніше Директиву про тимчасовий захист (TPD).

Директива гарантує біженцям з України доступ до житла, соціального забезпечення та медичної допомоги. Втікачі від війни отримали право на дозвіл на проживання в ЄС, на доступ до ринку праці, на навчання дітей. Захист надали на один рік з початку війни в лютому 2022 року, але термін продовжують і на довше.

Значна частина країн ЄС власним рішення запровадила для українців соціальні виплати на базові потреби. В перші місяці повномасштабного вторгнення в Європі для українців впровадили й можливість безкоштовно їздити у транспорті, але згодом цю ініціативу поетапно згортали.

Загалом у Європі зареєстровано понад 7,8 мільйона українців, які заїхали на територію ЄС, але не всі із них просили статус тимчасового захисту. Станом на кінець грудня, кількість біженців з України, які отримали статус тимчасового захисту в Європі, досягає 4 862 561.

Фото: Українські біженці в аеропорті Берлін-Тегель (Getty Images)

Більшість із них заїхали на територію Євросоюзу, перетнувши кордон із Польщею. Станом на середину грудня 2022 року до Польщі отримали статус тимчасового захисту понад 1,5 мільйона осіб. Пізніше їхня кількість скоротилася, писало РБК-Україна.

Найбільше українців, зареєстрованих для отримання тимчасового захисту в ЄС, за 2022 рік було в таких трьох країнах – Польщі, Німеччині та Чехії.

Які країни прийняли найбільше українських біженців

Польща – 1,5 млн;

Німеччина – 1,01 млн;

Чехія – 46 тисяч;

Італія – 173 тисячі;

Іспанія – 156 тисяч;

Велика Британія – 147 тисяч;

Франція – 118 тисяч;

Словаччина – 102 тисячі;

Румунія – 98 тисяч;

Молдова – 98 тисяч;

Австрія – 89 тисяч;

Нідерланди – 79,2 тисяч.

Станом на 22 листопада 2022 року в Німеччині зафіксовано понад мільйон біженців з України. Найбільше приїхали в березні та квітні. На кінець квітня влада країни офіційно нарахувала понад 610 тисяч біженців, далі їх кількість зростала.

У Німеччині встановили найвищу місячна грошова допомога для українців, які втекли від війни, порівняно з іншими європейськими країнами. Регулярна виплата у рамках допомоги з безробіття становить 449 євро на місяць. Якщо українець проживає з родиною, то сума буде трохи меншою – 404 євро на особу.

До слова, починаючи із січня, в Німеччині збільшать розмір виплат для одиноких дорослих чи батьків-одинаків – до 502 євро. Також у 2023 році виплати збільшать й для деяких інших категорій громадян.

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