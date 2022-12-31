Виплати та контроль виїздів. Що зміниться для українців в Польщі у 2023 році

Починаючи з 2023 року, для українських біженців у Польщі, які мають статус тимчасового захисту, відбудеться низка змін.

Польща вносить зміни до спецзакону, який стосується допомоги громадянам України. Так, із 2023 року біженцям потрібно буде покривати частину витрат на проживання в місцях колективного розміщення. Також треба буде подати заявку на номер PESEL.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, чого чекати і що враховувати українським біженцям у Польщі з наступного року.

Реєстрація та контроль виїздів з Польщі: що зміниться

Відповідно до нових правил, українці, які в’їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, мають подати заяву на номер PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – номер загальної електронної системи обліку населення). Нагадаємо, PESEL – це універсальна електронна система реєстрації населення, являє собою символ з 11 цифр та ідентифікує фізособу.

Норма також визнає посвідкою на проживання електронний документ, який доступний у додатку Diia.pl. Документ Diia.pl доступний через мобільний додаток mObywatel. Саме із ним українці можуть подорожувати в Україну на термін до 30 днів і пред'являти польським прикордонникам при поверненні в країну, писало РБК-Україна раніше.

Фото: Від оплати за житло у місцях колективного розміщення звільнять пільгові категорії громадян (Getty Images)

Також, відповідно до поправки, довідка про тимчасовий захист дасть право особі перетинати кордон Польщі без потреби багаторазового отримання візи.

Виїзди українців з тимчасовим статусом із Польщі контролюватиме Управління соціального страхування (ZUS) та інші муніципальні установи. Таким ч польська влада планує уникнути нецільової виплати грошової допомоги. Державні установи матимуть доступ до інформації про дати кожного в’їзду та виїзду українських біженців з території Польщі.

Оплата проживання у Польщі: що треба знати

Починаючи із 1 лютого 2023 року українці, які знаходитимуться у Польщі понад 120 днів, мають покривати 50% вартості проживання власним коштом. Повідомляється, що сума становитиме не більше 40 злотих (333,2 грн) на одну особу на добу.

Також з 1 травня 2023 року біженці, які перебуватимуть у Польщі строком у 180 днів, повинні будуть покривати 75% витрат на своє проживання. Сума становитиме не більше 60 злотих (близько 500 грн) на одну особу на добу.

Від такої оплати звільнять вразливі категорії – людей з інвалідністю, пенсіонерів, вагітних жінок, а також тих, хто має дітей віком до року. Сплачувати за проживання не треба буде й опікунам не менше трьох дітей, які опинилися у складному матеріальному становищі.

Крім того, компенсацію у розмірі 40 злотих на добу будуть виплачувати за проживання дітей, які до виїзду в Польщу проживали у прийомних сім’ях або дитячих будинках і отримали тимчасового опікуна в Польщі, з можливістю збільшення цієї суми в деяких окремих випадках.

Тим часом у Польщі назвали точне число українців, які зараз перебувають в країні. Їх виявилося менше, ніж було раніше.

Також українцям у Польщі скасовують статус UKR: пояснення посольства.