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Пільги обмежать. Коли біженці почнуть платити за житло у Польщі

Фото: Українські біженці в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі скоротять допомогу українським біженцям, які користуються прихистком понад 4 місяці. Уряд також допрацьовує систему виплат для українців, щоб уникнути зловживань.

Які зміни заплановані та коли їх почнуть запроваджувати, TRAVEL РКБ-Україна розповідає з посилання на PAP.

Про нововведення розповів уповноважений уряду Польщі з у справах біженців з України Павел Шефернакер. За його словами, в Польщі перебувають мільйон українських біженців, й держава намагається створити умови, щоб ці люди якнайкраще могли адаптуватися.

"Оскільки Польща відкрита для біженців, хоче їх підтримувати, не може бути так, що є люди, які певним чином обманюють цю систему. Ми ще більше ущільнимо систему пільг, щоб не ставалося жодних порушень у питанні виплат коштів", – заявив урядовець.

Фото: Центр колективного проживання біженців у Польщі (notesfrompoland.com)

Оскільки більше половини біженців стали легально працювати, уряд планує запровадити оплату місць колективного проживання. Зараз у Польщі налічується близько 80 тисяч українців, які мешкають у таких приміщеннях – це переобладнані торгові зали, пожежні депо, пансіонати, склади.

"З 1 січня ми хочемо запровадити 50% власної участі в оплаті для тих осіб, які перебувають в центрах тимчасового розміщення понад 120 днів", – зазначив Шефернакер.

На 100% оплати вартості проживання у колективних центрах планують перевести біженців у середині 2023 року.

Безкоштовне житло і харчування залишаться для тих, хто щойно прибув до Польщі – державна програма допомоги розрахована на 120 днів. Також планується звільнити від оплати незахищені категорії втікачів від війни: людей з інвалідністю, пенсіонерів, багатодітних матерів-одиначок.

Такі зміни до закону про допомогу біженцям з України планують внести до кінця року.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців залишаються у Латвії через війну.

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Польщажилье для переселенцев