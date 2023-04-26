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Пік повернення. Скільки українців приїхали із Польщі в Україну в квітні

Фото: Українці на кордоні Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Через понад рік війни українці масово поїхали з Польщі в Україну напередодні великодніх свят. Прикордонники зафіксували пікові показники перетину кордону.

Скільки людей повернулися в Україну та виїхали в Польщу за три тижні квітня, TRAVEL РБК-Україна повідомили в аналітичному центрі компанії Gremi Personal.

Все більше людей повертаються попри небезпеку

Із перших днів квітня прикордонники відзначали пік повернення українців з-за кордону – найбільшу кількість з початку війни.

За даними польської прикордонної служби, з 1 по 16 квітня (напередодні Великодня) в Україну з Польщі заїхали 477 тис. українців. Це на 54% більше, ніж у минулому році. У 2022 році за два тижні напередодні Великодня, з 9 по 23 квітня, в Україну заїхали 309,9 тис. українців.

"Зазвичай українці, що працюють у Польщі, масово їдуть до України тричі на рік: на Великдень, Різдво та наприкінці серпня, що пов’язано зі збиранням урожаю. Ми обрали для аналізу двотижневий період напередодні Великодня, щоб подивитися, як змінюються плани українців за кордоном. У квітні минулого року небезпека відчувалася особливо гостро: у Польщу їхали переважно жінки і діти, а до України поверталися здебільшого чоловіки, щоб стати на захист країни", – каже директорка департаменту рекрутаціїї Gremi Personal Анна Джоболда.

Фото: Українці масово їхали додому з початку квітня (gettyimages.com)

Українці стали більше їхати на сезонні роботи

В цьому році збільшилась і кількість тих, хто поїхав до Польщі упродовж тижня після Великодня, з 17 по 23 квітня – 192 тис. українців порівняно з 148,9 тис. у 2022 році.

"Ми пов’язуємо це з початком сезонних робіт. Якщо у минулому році до Польщі їхали переважно з міркувань безпеки, то зараз причини змінилися – люди їдуть заробити гроші та повернутися в Україну. Восени цього року кількість запитів на роботу досягла довоєнних показників", – додає експертка.

Наприкінці весни найпопулярнішими сезонними вакансіями є:

  • робота в теплицях;
  • ресторанній сфері;
  • традиційно на упаковці м'ясної та рибної продукції.

Також останнім часом зріс попит на працівників у сфері виробництва яхт. На простих роботах без знання мови можна розраховувати на зарплату близько 1000 доларів на місяць.

В цьому році помітна конкуренція серед польських працедавців за працівниць із України.

Нагадаємо, ми писали, як повернутися в Україну з-за кордону з дітьми.

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