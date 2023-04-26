Пик возвращения. Сколько украинцев приехали из Польши в Украину в апреле

Через год войны украинцы массово уехали из Польши в Украину накануне пасхальных праздников. Пограничники зафиксировали пиковые показатели пересечения границы.

Сколько человек вернулись в Украину и уехали в Польшу за три недели апреля, TRAVEL РБК-Украина сообщили в аналитическом центре компании Gremi Personal.

Все больше людей возвращаются, несмотря на опасность

С первых дней апреля пограничники отмечали пик возвращения украинцев из-за границы – наибольшее количество с начала войны.

По данным польской пограничной службы, с 1 по 16 апреля (накануне Пасхи) в Украину из Польши въехали 477 тыс. украинцев. Это на 54% больше, чем в прошлом году. В 2022 году за две недели в канун Пасхи, с 9 по 23 апреля, в Украину въехали 309,9 тыс. украинцев.

"Обычно украинцы, работающие в Польше, массово едут в Украину трижды в год: на Пасху, Рождество и в конце августа, что связано с уборкой урожая. Мы выбрали для анализа двухнедельный период накануне Пасхи, чтобы посмотреть, как меняются планы украинцев за границей. В апреле прошлого года опасность чувствовалась особенно остро: в Польшу ехали преимущественно женщины и дети, а в Украину возвращались в основном мужчины, чтобы встать на защиту страны", – говорит директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Фото: Украинцы массово ехали домой с начала апреля (gettyimages.com)

Украинцы стали больше ехать на сезонные работы

В этом году увеличилось и количество поехавших в Польшу в течение недели после Пасхи, с 17 по 23 апреля – 192 тыс. украинцев по сравнению со 148,9 тыс. в 2022 году.



"Мы связываем это с началом сезонных работ. Если в прошлом году в Польшу ехали преимущественно из соображений безопасности, то сейчас причины изменились – люди едут заработать деньги и вернуться в Украину. Осенью этого года количество запросов на работу достигло довоенных показателей", – добавляет эксперт.



В конце весны наиболее популярными сезонными вакансиями являются:

работа в теплицах ;

; ресторанной сфере;

сфере; традиционно на упаковке мясной и рыбной продукции.

Также в последнее время вырос спрос на работников в сфере производства яхт. На простых работах без знания языка можно рассчитывать на зарплату около 1000 долларов в месяц.

В этом году заметна конкуренция среди польских работодателей за работниц из Украины.

Напомним, мы писали, как вернуться в Украину из-за границы с детьми.