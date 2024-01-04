Підвищення тарифів. Що треба знати про туристичні податки в Європі на 2024 рік

Туристичні збори цього року підвищать в низці країн Європи, щоб залучити додаткові кошти та для боротьби з надмірним туризмом.

Де запровадять а також де підвищать існуючі туристичні податки, РБК-Україна розповідає з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Чому в країнах Європи підвищують туристичні збори

Європейські країни зазвичай включають туристичні податки у вартість проживання в готелях. Розмір додаткової плати може різнитися залежно від кількості днів перебування, популярності місця призначення, сезону та зірковості готелів.

Згідно зі звітом Group NAO та GDS-Movement, останнім часом все більше країн вводять податки на туризм, особливо в США та Європі.

Все більше напрямків створюють ініціативи щодо сталого розвитку. Запроваджуючи такі збори, в країнах можуть отримати більше фінансування для досягнення низки цілей, говорить Гай Бігвуд з Global Destination Sustainability Movement.

Наприклад, у Греції підвищення вже існуючого готельного податку допоможе боротися зі стихійними лихами, спричиненими зміною клімату. У Дубровнику, Хорватія, запровадження додаткового тарифу на круїзні судна допоможе покращити інфраструктуру стародавнього міста.

Де запровадять нові податки на туризм у Європі?

Європейський Союз: платна реєстрація

Починаючи з 2025 року, мешканцям країн, які не входять до ЄС та в’їжджають до Європи без особливих візових вимог, потрібно буде зареєструватися через Європейську систему інформації та авторизації подорожей (ETIAS).

Вартість реєстрації становить близько 7 євро на особу. Електронне скасування віз має на меті посилити безпеку кордонів Євросоюзу.

Амстердам, Нідерланди

Амстердам, де вже запроваджують найвищий податок на туризм у Європі, планує знову підвищити тарифи у 2024 році. Місто підніме податок на готельні номери з 7% до 12,5%, а тариф для пасажирів круїзних суден підскочить з 8 євро до 11 євро за людини в день.

За словами Хестер ван Бурен, заступника мера Амстердама з фінансів, збільшений дохід буде спрямовано на боротьбу з наслідками надмірного туризму, підтримання чистоти та вирішення питань сусідства.

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Фото: Туристичний податок у 2024 році зросте в Амстердамі (unsplash.com)

Ісландія

Ісландія запровадить туристичний податок у 2024 році, але точна сума збору ще не визначена. Прем’єр-міністр Катрін Якобсдоттір каже, що плата буде розумною та сприятиме програмам сталого розвитку, узгоджуючиcm з метою Ісландії стати вуглецево-нейтральною до 2040 року.

Ольян, Португалія

Найбільший рибальський порт португальського регіону Алгарве, Ольян, стягує туристичний податок з червня 2023 року: половина доходу спрямовувалася на боротьбу з негативним впливом туризму. Тепер відвідувачам доведеться платити 2 євро за ніч у високий сезон і 1 євро – в інший період року.

Барселона та Валенсія, Іспанія

У квітні 2024 року в Барселоні підвищать податок на туризм. Зараз він становить 2,75 євро за ніч і зросте до 3,25 євро. У Валенсії турзбір зараз варіюється від 50 центів до 2 євро за ніч.

Фото: У Валенсії складає від 50 центів до 2 євро за ніч (unsplash.com)

Венеція, Італія

У 2024 році туристи у Венеції мають сплачувати 5 євро: місто вже кілька років веде боротьбу з масовим туризмом. Плата поширюється на відвідувачів старше 14 років і буде реалізована через цифровий портал можливістю завантажити QR-код.

Данія

Данія планує запровадити "пасажирський податок" для авіарейсів у 2025 році. З авіамандрівників до 2030 року планують стягувати близько 8,4 євро за польоти в межах Європи, 32 євро – за рейси на середні відстані та 51 євро – для рейсів на далекі відстані. Дохід буде спрямовано на використання екологічного палива на внутрішніх рейсах.

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Фото: Данія планує запровадити збір для авіамандрівників (unsplash.com)

Де в Європі стягується туристичний податок: вартість

Австрія : Відень, Зальцбург. Залежно від локації, кількості днів і сезону відвідування – 3,2 євро;

: Відень, Зальцбург. Залежно від локації, кількості днів і сезону відвідування – 3,2 євро; Бельгія : Великі міста, такі як Брюссель, Бергес і Антверпен. Податок залежить від кількості ночей, ціни за номер і рейтингу готелів – 7,50 євро;

: Великі міста, такі як Брюссель, Бергес і Антверпен. Податок залежить від кількості ночей, ціни за номер і рейтингу готелів – 7,50 євро; Болгарія : Всі готелі – 1,50 євро;

: Всі готелі – 1,50 євро; Хорватія : Усі напрямки, в основному залежно від сезону – 1,33 євро;

: Усі напрямки, в основному залежно від сезону – 1,33 євро; Чехія : Прага – менше 1 євро;

: Прага – менше 1 євро; Франція : Уся країна – до 4 євро;

: Уся країна – до 4 євро; Німеччина : Великі міста, залежно від рахунку готелю – 5%;

: Великі міста, залежно від рахунку готелю – 5%; Греція : Всі напрямки – 4 євро;

: Всі напрямки – 4 євро; Угорщина : Будапешт – 4% від вартості номера;

: Будапешт – 4% від вартості номера; Італія : Популярні напрямки – від 3 до 7 євро за ніч;

: Популярні напрямки – від 3 до 7 євро за ніч; Нідерланди: Усі міста – 7% від вартості номера;

Усі міста – 7% від вартості номера; Португалія: 13 муніципалітетів – 2 євро за ніч в готелі;

13 муніципалітетів – 2 євро за ніч в готелі; Словенія: всі напрямки – 3 євро;

всі напрямки – 3 євро; Іспанія : Популярні напрямки залежно від рейтингів готелів та сезону – 4 євро;

: Популярні напрямки залежно від рейтингів готелів та сезону – 4 євро; Швейцарія: Вся країна.

Нагадаємо, ми писали, де можна відпочити за кордоном взимку і скільки це коштує. Наразі частіше попит мають подорожі до Єгипту. Від початку зимового туристичного сезону в жовтні й до кінця 2023 року туди вирушають тисячі туристів.

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