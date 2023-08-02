ua en ru
Ср, 02 серпня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Частина українських біженців у Нідерландах втратить право на перебування: деталі

Новость на русском →
Середа 02 серпня 2023 14:25
Частина українських біженців у Нідерландах втратить право на перебування: деталі Фото: Люди в столиці Нідерландів Амстердамі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Нідерланди надали тимчасовий захист понад 2000 біженцям із України, які не мають українського громадянства. Із 4 вересня 2023 року більшість із них втратять право на перебування в країні ЄС.

Цим біженцям із третіх країн треба буде залишити Нідерланди або попросити про міжнародний захист, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на nos.nl.

З початку війни до Нідерландів прибули не лише громадяни України, але й іноземці, які на той час легально проживали в України із дозволом на роботу чи навчання. Це переважно вихідці із африканських країн.

Оскільки з перших місяців біженці з третіх країн нерідко видавали себе за біженців із України, тому Нідерланди перестали надавати захист людям без українського громадянства.

На початок липня у країні залишалося 2300 таких біженців. Їм розіслали листи і запропонували подати заяви на міжнародний притулок (статус біженця замість тимчасового захисту) або добровільно повернутися у свою країну. За добровільне повернення влада пропонувала компенсацію 2000 євро.

Втім, за місяць пропозицією отримати міжнародний притулок скористалися лише 500 осіб – вони переїхали у спеціальні центри. Більшість громадян третіх країн також не звернулися за компенсацією в обмін на виїзд з країни. Дехто зі студентів, які вивчали медицину в Україні, намагаються самостійно оформити навчальну чи робочу візу та знайти житло.

В уряді розробляють інструкції, як муніципалітетам мати справу із цією групою біженців з України: чи дозволять їм надалі жити у муніципальних центрах для українців, чи сотні людей опиняться на вулиці.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть біженці у Чехії перейти на інший тип перебування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
документи
Відпочинок в Україні
Точки зору
Наталія Назарко
Як ввозити авто в Україну з-за кордону: головні правила та вимоги
Наталія Назарко
юрист АО "Місечко та Партнери"
Олег Васильєв
Шлях до Європи. Коли в Україні з'явиться євроколія і чому це важливо
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Віктор Шатров
Як вузькоколійні залізниці дали розвиток Закарпаттю та де їх побачити сьогодні: путівник
Віктор Шатров
історик, публіцист, блогер
Наталія Будянська
Низькі зарплати та "непотрібні" дипломи. Чому українцям складно знайти роботу за кордоном
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Всі точки зору