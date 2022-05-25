Пейзажи и история. Переселенцев в Украине перевозит самая длинная узкоколейка в Европе

В прошлом году здесь впервые начали проводить раритерные туры для украинских туристов
Переселенцев и в целом пассажиров поездов в Винницкой области стали перевозить на уникальном маршруте самой длинной узкоколейки в Европе. Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина.
Недавно Укрзализныця добавила рейсы на маршруте раритетной Гайворонской узкоколейки. Эта железная дорога с колеей шириной 750 миллиметров была построена в 1887 году.
Сейчас 130-километровый отрезок пути — самая длинная узкоколейка в Европе. Ее маршрут проходит через Винницкую и Кировоградскую области: от Рудницы, через города Бершадь и Гайворон до Голованевска.
Фото: В Гайвороне и Бершади — немало переселенцев с Востока (Олег Заблудовский/для РБК-Украина)
Движение по узкоколейке возобновили в октябре 2021 года. Тогда запустили пригородный поезд Гайворон-Рудница. Позже здесь стали впервые проводить раритетные туры для украинских туристов, писало РБК-Украина накануне. А во время войны этим маршрутом стали пользоваться и переселенцы.
"Сейчас в Гайвороне и Бершади, и в целом в этом регионе достаточно много переселенцев из соседних областей (Винницкая, Киевская, Одесская), а также с Востока Украины. Сейчас пассажиропоток на узкоколейке увеличился, и продолжает еженедельно расти", — рассказывает в комментарии РБК-Украина руководитель направления узкоколейных железных дорог филиала "Пассажирская компания "АО" Укрзализныця" Олег Заблудовский.
Поездом узкоколейки сейчас пользуются переселенцы из Одессы, которые едут электричкой/поездом до станции Рудница, а оттуда на узкоколейке к Гайворону.
Также переселенцы, которые живут в Гайвороне, регулярно пользуются узкоколейкой еще и ради развлечения, показывают детям необычный маленький поезд, ездят на отдых, путешествуют туристы с велосипедами.
Фото: Необычной узкоколейкой пользуются и туристы (Олег Заблудовский/для РБК-Украина)
Также вырос спрос на узкоколейку и среди местных жителей, замечает представитель "УЗ".
"В условиях топливного кризиса, подорожания автобусов, люди пересаживаются с автотранспорта на железнодорожный. В частности на узкоколейку. С 3 мая также запустили еще и дневной рейс по "базарным" дням (вторник, пятница, воскресенье), вдобавок к ежедневному так называемому рабочему поезду, который утром привозил людей в Гайворон на работу. А в 17 часов работники возвращались по узкоколейке домой. Теперь местные жители получили возможность ездить продавать и покупать товары на базаре в Бершади и Гайвороне и после обеда возвращаться домой", — рассказывает Заблудовский.
Фото: С 3 мая на узкоколейке также запустили и дневной рейс по "базарным" дням (Олег Заблудовский/для РБК-Украина)
Команда энтузиастов переживала за будущее узкоколеек, поэтому решили их спасти и сохранить.
"Решили начать с Гайворонской, поскольку среди всех прочих она находится в лучшем состоянии, там большее количество подвижного состава, интересная инфраструктура, достаточно богатая и увлекательная история. А также там есть действующий паровоз Гр - 280 (один из двух действующих узкоколейных паровозов в Украине) и уникальная автомотриса на базе лимузина представительского класса ГАЗ-12 "ЗИМ" на железнодорожном ходу, которая ездит по рельсам", — рассказывает Олег Заблудовский.
Также на маршруте узкоколейки — довольно красивые пейзажи, старый мост через реку Южный Буг, уникальная четырехнитковая колея, по которой могут ездить и ширококолейными — и стандартные, и узкоколейные поезда.
Фото: У Гайворонской узкоколейки — интересная инфраструктура, достаточно богатая и увлекательная история (Олег Заблудовский/для РБК-Украина)
До сегодняшнего дня в Украине осталось три пассажирских узкоколейки, которые находятся в подчинении "Укрзализныци", а также одна частная:
Напомним, ранее мы писали об исторической узкоколейке на Ровенщине, которая может скоро исчезнуть.
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