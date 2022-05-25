Краєвиди та історія. Переселенців в Україні перевозить найдовша вузькоколійка в Європі

Переселенців та в цілому пасажирів поїздів на Вінниччині стали перевозити на унікальному маршруті найдовшої вузькоколійки у Європі. Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

Пасажиропотік на раритетній вузькоколійці значно збільшився

Нещодавно Укрзалізниця додала рейси на маршруті раритетної Гайворонської вузькоколійки. Ця залізниця з колією завширшки 750 міліметрів була збудована у 1887 році.

Зараз 130-кілометровий відрізок шляху — найдовша вузькоколійка в Європі. Її маршрут проходить через Вінницьку та Кіровоградську області: від Рудниці, через міста Бершадь і Гайворон до Голованівська.

Фото: У Гайвороні та Бершаді - немало переселенців зі сходу (Олег Заблудовський/для РБК-Україна)

Рух вузькоколійкою поновили у жовтні 2021 року. Тоді запустили приміський поїзд Гайворон-Рудниця. Пізніше тут стали вперше проводити раритетні тури для українських туристів, писало РБК-Україна напередодні. А під час війни цим маршрутом стали користуватися й переселенці.

"Зараз в Гайвороні та Бершаді, й загалом у цьому регіоні досить багато переселенців з сусідніх областей (Вінницька, Київська, Одеська), а також зі сходу України. Наразі пасажиропотік на вузькоколійці збільшився, і продовжує щотижнево зростати", - розповідає у коментарі РБК-Україна керівник напрямку вузькоколійних залізниць філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олег Заблудовський.

Маршрутом їздять на відпочинок, показують дітям незвичний поїзд

Потягом вузькоколійки зараз користуються переселенці з Одеси, які їдуть електричкою/потягом до станції Рудниця, а звідти на вузькоколійці до Гайворону.

Також переселенці, які мешкають у Гайвороні, регулярно користуються вузькоколійкою ще й заради розваги, показують дітям незвичний малий поїзд, їздять на відпочинок, подорожують туристи з велосипедами.

Фото: Незвичною вузькоколійкою користуються й туристи (Олег Заблудовський/для РБК-Україна)

Також зріс попит на вузькоколійку і серед місцевих жителів, зауважує представник "УЗ".

"В умовах паливної кризи, подорожчання автобусів, люди пересідають з автотранспорту на залізничний. Зокрема, на вузькоколійку. З 3 травня також запустили ще й денний рейс по "базарних" днях (вівторок, п'ятниця, неділя), на додачу до щоденного так званого робочого поїзду, який зранку привозив людей в Гайворон на роботу. А о 17 годині працівники поверталися вузькоколійкою додому. Тепер місцеві жителі отримали можливість їздити продавати та купувати товари на базарі в Бершаді та Гайвороні й пообідді повертатися додому", - розповідає Заблудовський.

Фото: З 3 травня на вузькоколійці також запустили й денний рейс по "базарних" днях (Олег Заблудовський/для РБК-Україна)

Чим цікава Гайворонська вузькоколійка

Команда ентузіастів переживала за майбутнє вузькоколійок, тому вирішили їх врятувати та зберегти.

"Вирішили почати з Гайворонської, оскільки серед всіх інших вона знаходиться у кращому стані, там більша кількість рухомого складу, цікава інфраструктура, досить багата і захоплююча історія. А також там є діючий паровоз Гр-280 (один із двох діючих вузькоколійних паровозів в Україні) і унікальна автомотриса на базі лімузину представницького класу ГАЗ-12 "ЗІМ" на залізничному ходу, яка їздить по рейкам", — розповідає Олег Заблудовський.

Також на маршруті вузькоколійки - досить красиві краєвиди, старий міст через річку Південний Буг, унікальна чотирьохниткова колія, якою можуть їздити й ширококолійні - і стандартні, і вузькоколійні потяги.

Фото: Гайворонська вузькоколійка має цікаву інфраструктуру, досить багату і захоплюючу історію (Олег Заблудовський/для РБК-Україна)

Які вузькоколійки збереглися в Україні

До сьогоднішнього дня в Україні залишилося три пасажирські вузькоколійки, які знаходяться у підпорядкуванні "Укрзалізниці", а також одна приватна:

Антонівська вузькоколійка у Рівненській області на Поліссі (106 км);

Боржавська вузькоколійка на Закарпатті (54 км);

Гайворонська вузькоколійка у Вінницькій та Кіровоградській областях (130 км, найдовша в Європі).

Нагадаємо, раніше ми писали про історичну вузькоколійку на Рівненщині, яка може скоро зникнути.

Також пропонуємо почитати, як з'явилася Боржавська вузькоколійка на Закарпатті та чи є шанс на її збереження.