ua ru
Пт, 28 квітня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перший у світі. В аеропорту Гельсінкі відкриють унікальний магазин

Новость на русском →
П'ятниця 28 квітня 2023 17:25
Перший у світі. В аеропорту Гельсінкі відкриють унікальний магазин Фото: Термінал аеропорту в Гельсінкі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В аеропорту Гельсінкі з'явиться унікальний магазин. У терміналі вперше торгуватимуть ношеним одягом.

Фінська сімейна фірма розповідатиме пасажирам про економіку замкнутого циклу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Це буде вже пятий концептуальний магазин під вивіскою Relove. Там поєднають продаж речей секонд-хенд та кафе, у якому подають веганські та безглютенові страви.

Зазвичай аеропорти надають площі для дорогих брендови бутиків. Розміщення секонд-хенду в зоні виходів на посадку терміналу буде вперше у світі.

Асортимент секонд-хенду буде підбиратися з високоякісного преміального та дизайнерського одязі та аксесуарів, розповіли підприємці Нура Хаутакангас та Ееро Укконен.

"Ми дуже раді цій унікальній та історичній співпраці з Finavia, яка дозволяє нам ділитися новинами економіки замкнутого циклу з іще ширшою цільовою групою. Ми створюємо оазис вражень в аеропорту Гельсінкі-Вантаа, де послуги секонд-хенду та кафе поєднуються в аеропорту в вперше",– зазначила ділова пара.

На сайті Relove в асортименті магазинів є речі різних цінових діапазонів: джинси за 25 євро, жіночі сумочки за 450 євро, черевики за 700 євро.

Перший у світі. В аеропорту Гельсінкі відкриють унікальний магазинФото: Аеропорт у Гельсінкі (Finnair)

Секонд-хенд в аеропорту Гельсінкі відкриють восени 2023 року, коли в аеропорту завершать реконструкцію зони вильоту.

Нагадаємо, ми писали про топ-5 найбільш завантажених аеропортів світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
аеропорт магазини Хельсинки
Відпочинок в Україні
Точки зору
Лейла Агаєва
Про "Дію" можна й не мріяти. Чим українців дивує бюрократія в Німеччині
Лейла Агаєва
спеціально для РБК-Україна
Анна Джоболда
Знання мови і зарплати. Де та як українці шукають роботу за кордоном
Анна Джоболда
директор департаменту рекрутації Gremi Personal
Наталія Будянська
"Вік не має ставити життя на паузу". Як українські пенсіонери стали студентами у Словаччині
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Ирина Савіна
Де українцям можна оформити документи за кордоном: відділення, послуги та ціни
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Всі точки зору