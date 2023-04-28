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Первый в мире. В аэропорту Хельсинки откроют уникальный магазин

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Пятница 28 апреля 2023 17:25
Первый в мире. В аэропорту Хельсинки откроют уникальный магазин Фото: Терминал аэропорта в Хельсинки (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В аэропорту Хельсинки появится уникальный магазин. В терминале впервые будут торговать ношеной одеждой.

Финская семейная фирма будет рассказывать пассажирам об экономике замкнутого цикла, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Это будет пятый концептуальный магазин под вывеской Relove. Там объединят продажу вещей секонд-хенд и кафе, в котором подают веганские и безглютеновые блюда.

Обычно аэропорты предоставляют площади для дорогих брендовых бутиков. Размещение секонд-хенда в зоне выходов на посадку терминала будет впервые в мире.

Ассортимент секонд-хенда будет подбираться из высококачественной премиальной и дизайнерской одежды и аксессуаров, рассказали предприниматели Нура Хаутакангас и Ээро Укконен.

"Мы очень рады этому уникальному и историческому сотрудничеству с Finavia, которое позволяет нам делиться новостями экономики замкнутого цикла с еще более широкой целевой группой. Мы создаем оазис впечатлений в аэропорту Хельсинки-Вантаа, где услуги секонд-хенда и кафе сочетаются в аэропорту впервые", – отметила деловая пара.

На сайте Relove в ассортименте магазинов есть вещи разных ценовых диапазонов: джинсы за 25 евро, женские сумочки за 450 евро, ботинки за 700 евро.

Первый в мире. В аэропорту Хельсинки откроют уникальный магазинФото: Аэропорт в Хельсинки (Finnair)

Секонд-хенд в Хельсинкском аэропорту откроют осенью 2023 года, когда в аэропорту завершат реконструкцию зоны вылета.

Напомним, мы писали о топ-5 самых загруженных аэропортов мира

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аеропорт магазини Хельсинки
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