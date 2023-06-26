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Перше місто. У Німеччині діти вивчатимуть українську мову в школах

Фото: Українські діти у Німеччині, Гамбург (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У німецькому місті Гамбург запроваджують вивчення української мови та літератури у наступному навчальному році. Викладання розпочнуть із 6 класів.

Навчання української мови як іноземної запропонують у кожному районі міста, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на німецько-українську асоціацію "Ukrainian Future"

У Гамбурзі з 2023-2024 навчального року українська мова отримує офіційний статус іноземної мови, яку можна обрати для вивчення в середній школі із 6 класу, зазначається в оголошенні організації. Уроки будуть розраховані як на дітей, що приїхали нещодавно, так і на тих, які народились або проживають в Німеччині давно.

Пропонується два варіанти вивчення мови:

  • українська мова як мова за походженням – вивчатиметься як додатковий предмет з оцінкою в табелі;
  • українська мова як друга або третя іноземна мова – замінить одну з інших іноземних мов.

Для учнів буде можливість скласти випускний іспит, що дозволить підвищити академічні можливості та отримати гарну оцінку в табелі.

Зазначається, що місця навчання ще не визначені, оскільки відповідне відомство Schulbehörde ще не знає кількості дітей, які залишаться в наступному році.

Наразі в кожному районі міста визначені по дві школи, де учням запропонують вивчення української мови у другій половині дня тричі на тиждень. Навчання може проводитись у групах, які об'єднують учнів різного віку, наприклад, 5 та 6 класи.

Для організації навчання в школі треба зібрати 15 підписів батьків. Schulbehörde розглядає можливість створення більшої кількості місць у разі великої кількості заяв.

Як зазначають в асоціації, вивчення української мови у школах є ініціативою Гамбурга, а не загальною програмою в країні. Наразі є великий запит від батьків, тому групи охочих зберуться.

Нагадаємо, ми писали, як українські біженці змінюють правила в інших країнах.

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