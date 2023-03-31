Перезапуск у стислі терміни. Що відбулося з українською Bees Airline за час війни

Із початком війни і закриттям повітряного простору України для цивільної авіації українські авіаперевізники змушені були змінити формат роботи.

Що сталося із флотом та співробітниками авіакомпанії Bees Airline, у коментарі РБК-Україна розповів комерційний директор Олександр Джиджора.

Ще до початку повномасштабного наступу окупантів в 2022 році авіакомпанія стикнулася з вимогою лізингодавця перегнати всі літаки на зберігання за межі України. Це зберегло флот власникам, але авіакомпанія була змушена виконувати рейси на літаках авіакомпаній партнерів, зазначив він.

"Тому після 24 лютого 2022 року авіакомпанія не мала можливості продовжити свою діяльність за кордоном. Відповідно, весь колектив став заручником подій і фактично залишився без роботи. На той час велика кількість працівників долучилися до захисту нашого міста, вступивши до збройних сил, тероборони або стали волонтерами", – поділився Олександр Джиджора.

Зі звільненням Київщини і поверненням додому багатьох працівників з евакуації, для збереження досвіду і навичок персоналу керівництво авіакомпанії посприяло багатьом співробітникам в отриманні роботи за кордоном.

"Тому що це дозволить в стислі терміни відновити повноцінну роботу авіакомпанії після перемоги", – зауважив комерційний директор авіакомпанії.

До 24 лютого 2024 року в Bees Airline працювало 220 працівників. Наразі більше половини залишились в складі авіакомпанії. Частина з них залучені до адміністративної роботи або до надання консультативних послуг іншим авіакомпаніям за кордоном.

Нагадаємо, ми писали, що відбулося з українськими авіакомпаніями за понад рік війни.

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