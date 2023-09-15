Перевищення норми в рази. Де у Європі найбрудніше повітря: міста

Забрудненим повітрям у Європі дихають 98% мешканців. Лише у чотирьох країнах немає перевищення норм: Ісландії, Фінляндії, Норвегії та Швеції.

У яких містах Європи забрудненість повітря найвища, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на DW.

У 2022 році 98% населення Європи проживали в регіонах, де концентрація дрібних частинок та пилу у повітрі перевищувала встановлену ВООЗ норму – 5 мікрограмів на кубометр. Такі дані отримали в результаті аналізу даних із супутника Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS), який провели DW спільно з European Data Journalism Network.

У регіонах Європи із найбільш забрудненим повітрям цей показник в середньому за рік – до 25 мікрограмів. Хоча якість повітря у Європі краща, ніж в інших місцях планети (наприклад, в Індії показник може сягати понад 100 мікрограмів), забрудненість все одно шкодить здоров'ю.

Найбільш забруднене повітря у Європі зараз – у долині річки По в Італії та великих європейських містах: Афіни, Барселона і Париж. У середині лютого 2023 року багато міст в Італії накрив смог. У Мілані, Падуї та Вероні забрудненість повітря перевищувала 75 мікрограмів на кубометр. Одна з причин була в тому, що регіон оточений горами, тому забруднене повітря через опалення та транспорт залишається у долині.

Якби великі міста Європи знизили показник забрудненості повітря на 5 мікрограмів, можна було б уникнути 100 тисяч смертей. Такого висновку дійшли автори дослідження на основі даних за 2015 рік, яке опублікували в науковому виданні The Lancet.

У деяких регіонах Польщі забрудненість повітря є найвищою у Європі. Але влада вживає заходів, щоб показники знижувалися. Зокрема, було ухвалене рішення модернізувати систему опалення у багатьох житлових будинках, яка виробляла багато диму.

Фото: Краків узимку (pixabay.com)

Наприклад, у Кракові в 2018 році забруднення повітря сягало 25 мікрограмів. У 2019 році в регіоні заборонили опалювати будинки дровами та вугіллям. До кінця 2022 року показники знизилися майже до норми.

Повітря стало чистішим також у Варшаві, Познані та Катовіце. У Варшаві з 1 жовтня 2023 року забороняють опалювати будинки дровами та вугіллям.

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