Проверки места жительства переселенцев: что делать, чтобы не отменили выплаты

В августе 2023 года в Украине начались проверки мест проживания людей со статусом ВПЛ. В результате такой идентификации некоторым украинцам могут быть отменены социальные выплаты.

В комментарии РБК-Украина юрист по вопросам ВПО БФ "Право на Захист" Лилия Ластовиченко объясняет, что нужно знать о проверках жилья переселенцев и что делать, чтобы выплаты не отменили.

Проверки жилья ВПЛ: как это происходит

"Национальная социальная сервисная служба начала проверять фактическое место жительства внутриперемещенных лиц, получающих финансовую помощь от государства", – объясняет Лилия Ластовиченко.

О такой проверке должны сообщать за два дня. Она может проводиться на основании:

информации о регистрации лиц как внутренне перемещенных в пределах одного территориальной громады;

получения уведомления от органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных объединений или физических лиц об изменении фактического места нахождения ВПЛ;

результатов верификации в соответствии с критериями назначения указанной помощи.

"Актуальная редакция постановления Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 года № 332 предусматривает проведение проверки фактического места жительства получателей помощи в месте, где они зарегистрированы как ВПЛ. Несоответствие места жительства и места регистрации ВПЛ может привести к прекращению оказания помощи", – объясняет юрист.

Фото: О запланированных проверках переселенцев должны предупреждать за два дня (Getty Images)

Процедура предусматривает планируемый визит представителей Нацсоцслужбы или соцзащиты по адресу, который получатель помощи указал в справке ВПЛ. Фактическая проверка должна быть проведена в течение 10 дней после принятия решения о ее проведении. Люди, в отношении которых инициирована процедура, должны быть уведомлены о предстоящем визите за 2 дня любым способом, который можно отследить для подтверждения контакта.

"Для предотвращения прекращения выплат ВПЛ при отсутствии во время проверки необходимо в течение 14 дней обратиться в управление социальной защиты населения (УСЗН). А если есть обоснованные причины отсутствия – в течение 30 дней предоставить УСЗН подтверждающие документы", – отмечает она.

Если во время предварительной коммуникации ВПЛ сообщает о своем отсутствии, визит может быть отложен сроком до двух недель. В случае, если во время визита представителей органов Нацсоцслужбы или соцзащиты лица не было по месту регистрации ВПЛ, представители составляют акт, констатируя, что лицо не прошло процедуру (отсутствовало во время визита).

Получатель помощи имеет 14 дней для того, чтобы обратиться в департамент соцзащиты и предоставить документы, обосновывающие отсутствие и необходимость возобновить выплаты.

В каких случаях после проверок приостанавливают выплаты

По решению департамента социальной защиты выплаты могут быть временно приостановлены до тех пор, пока получатель пособия не пройдет процедуру идентификации.

"Эта процедура предусматривает визит лицом департамента соцзащиты с соответствующими документами для подтверждения соответствия требованиям постановления. В этом случае органы уведомляют получателя способом, который можно отследить для подтверждения контакта, о необходимости посетить департамент соцзащиты в течение 30 дней", – говорит представительница БФ "Право на Захист".

Фото: Проверки помогут снизить возможность неправильной или устаревшей информации (Getty Images)

Сейчас официальных статистических сведений о проверках ВПЛ Нацсоцслужбой по Украине нет.

"Например, в Черновицкой области из 159 проверенных лиц, 97 человек отсутствовали по месту регистрации ВПЛ, из которых только 6 человек обратились в управления социальной защиты населения по месту фактического проживания и регистрации ВПЛ для предоставления документов и объяснений отсутствия по месту регистрации в день проверки Нацсоцслужбой", – говорит Лилия Ластовиченко.

Эти изменения ставят целью обеспечить более точные и актуальные данные о местонахождении внутренне перемещенных лиц, что в свою очередь поможет эффективнее оказывать им необходимую помощь и поддержку. Проверки помогут уменьшить возможность неправильной или устаревшей информации, что приведет к быстрому и надлежащему реагированию на потребности ВПЛ.

"Итак, если вы изменили место фактического проживания или контактный номер телефона или не указали номер квартиры, нужно обязательно предоставить соответствующую информацию уполномоченным органам. Это можно сделать, обратившись в УСЗН лично", – советует собеседница.

Отметим, 1 сентября 2023 года Кабмин утвердил требования к местам временного проживания переселенцев. Установили требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, оборудования кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и другим.

Также мы рассказывали, как и где переселенцам оформлять справки ВПЛ и почему это важно.

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