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Перевірки і штрафи. Що відбувається у хостелі для українських біженців у Познані

Фото: Хостел для українців у Познані (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Хостел у польському місті Познань, де поселили 450 українців, днями перевірятиме санепідслужба. Після скарг мешканців власника вже штрафували, але він не усунув порушення.

Що відбувається в гуртожитку для біженців, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl.

У січні в хостелі на вулиці Варшавскій в Познані санепідслужба виявила низку порушень. Тоді одна з українок написала скаргу в місцеві ЗМІ. Вона скаржилася на відсутність умов та антисанітарію: кухні розташовані поруч з туалетами, запліснявілі стіни, бракує пральних машин. Також гарячу воду в душі подавали двічі на тиждень. Біженці скаржилися, що для дітей відсутнє місце для навчання, тому домашні завдання вони роблять на підлозі.

Служби кілька разів перевіряли гуртожиток, у січні наклали штрафи 500 і 1000 злотих. 16 лютого під час перевірки там виявили тарганів у кімнатах, брудну техніку та обладнання, цвіль. Власника вкотре оштрафували. Стан приміщення дещо покращили, але спільні санвузли в хостелі, двері та вікна так і не привели до належного стану.

Фото: Умови в хостелі у січні (poznan.wyborcza.pl/ Alicja Lehmann)

Найближчими днями санепідслужба Познані планує чергову перевірку приміщення.

У будівлі проживають переважно жінки з дітьми, які відвідують сусідню школу. За кожного з 450 біженців власник отримує від держави 70 злотих на день – це приблизно 950 тисяч злотих щомісяця. На ці кошти він зобов'язаний забезпечити проживання та харчування.

Нагадаємо, ми писали, що у Румунії змінять умови підтримки українських біженців.

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